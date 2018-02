Veja os trailers das estreias nos cinemas

Madagascar 3 - Os Procurados

Nesta nova animação, os personagens tentam voltar ao zoológico de Nova York mas, antes, passam pela Europa para acertar as contas com os chimpanzés e pinguins trapaceiros.

Violeta Foi para o Céu

Novo longa do diretor de Machuca, Andrés Wood, é uma cinebiografia da cantora, artista plástica e ativista de esquerda chilena Violeta Parra.

Deus da Carnificina

Baseado na cultuada peça homônima de Yasmina Reza, filme adapta para as telas o embate entre dois casais. Com Jodie Foster, Kate Winslet, John C. Reilly e Cristoph Waltz.