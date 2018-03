Veja os trailers das estreias de cinema deste fim de semana

Guerra é Guerra!

Dois agentes secretos da CIA batalham pelo amor de uma mulher. Com Reese Witherspoon, Tom Hardy e Chris Pine.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pequenos Espiões 4

Dirigido por Robert Rodriguez e estrelado por Jessica Alba e Antonio Banderas, longa é a quarta aventura da série Pequenos Espiões.

Projeto X - Uma Festa Fora de Controle

Três garotos no último ano do colégio decidem fazer uma festa de aniversário para serem reconhecidos. Porém, no decorrer da festa, as coisas saem de controle.

Protegendo o Inimigo

Depois que o centro de operações da CIA é destruído, agente (Ryan Reynolds) precisa transportar para um lugar seguro um criminoso (Denzel Washington) que estava sendo escondido pela agência.

Shame

No filme de Steve McQueen, homem viciado em sexo tem que lidar com a inesperada chegada de sua irmã para viver com ele.