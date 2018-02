Veja o trailer do novo Batman, 'O Cavaleiro das Trevas'

O trailer do novo filme de Batman já está na web. O super-herói dos quadrinhos da DC Comics chega às telas interpretado novamente por Christian Bale, em O Cavalheiro das Trevas (The Dark Knight), que é também o nome de um dos gibis mais cultuados de Batman. Heath Ledger (O Segredo de Brokeback Mountain) vai estrear na trama no papel do grande inimigo do herói, o Coringa. Trailer de 'O Cavaleiro das Trevas' O filme que chega aos cinemas em 2008 é uma continuação de Batman Begins, de 2005, e é também dirigido por Christopher Nolan. O mordomo Alfred será novamente interpretado por Michael Caine e outro veterano que volta à cena, Morgan Freeman (Menina de Ouro), como o funcionário das Indústrias Wayne, Lucius Fox. O primeiro cuida do homem-morcego, enquanto o segundo, de Bruce Wayne, o herdeiro do conglomerado industrial. O filme segue aquele mesmo perfil do herói em Batman Begins, com sua luta contra o crime organizado que domina sua Gotham City e os dilemas de sua dupla identidade, ora Batman ora Bruce, e ainda reforçando sua amizade com o promotor Harvey Dent, interpretado por Aaron Eckhart. Como sugere o trailer, o filme deve seguir o mesmo caminho da famosa HQ, mantendo um clima sombrio e eletrizante.