Veja o trailer de <i>Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado</i> Os fãs do Surfista Prateado podem se animar: já está disponível no site oficial de Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado o trailer do filme baseado nas histórias em quadrinhos da Marvel Comics que conta com presença do ilustre personagem. O filme estréia no Brasil em 29 de junho, depois do sucesso do Quarteto Fantástico, que rendeu US$ 321 milhões em todo o mundo. O filme da série, Quarteto Fantástico (2005) conta a história de quatro pessoas que sobrevivem a um desastre de uma nave especial e depois disso percebem que ganharam poderes especiais. Agora que Sue Storm (Jessica Alba), Reed Richards (Ioan Gruffudd), Johnny Storm (Chris Evans) e Ben Grimm (Michael Chiklis) já aprenderam a usar seus poderes vão unir forças para enfrentar o Dr. Destino e lidar com o Surfista Prateado, que vai oscilar nos papéis de vilão e herói. Em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado , o Surfista Prateado chega à Terra para preparar o planeta para a destruição. Enquanto ele cruza o globo, o quarteto - Johnny Storm/Tocha Humana, Reed Richards/Sr. Fantástico, Ben Grimm/Coisa e Sue Storm/Mulher Invisível - tenta descobrir o mistério de sua chegada. Em junho do ano passado, em entrevista ao jornal USA Today, Jessica Alba revelou: "A Susan Storm, minha personagem, a mais poderosa dos quatro, fará um triângulo amoroso e pode ser que mostre novas habilidades".