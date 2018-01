Veja o primeiro trailer de 'Os Vingadores 2'

Foi divulgado nesta quinta, 23, o primeiro trailer de Os Vingadores 2 (Avengers: Age of Ultron), sequência de Os Vingadores (2012), terceiro filme mais rentável da história.

O primeiro filme uniu o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro contra o ataque de um exército de aliens em Nova Iorque. Na sequência, quem ameaça a humanidade é um exército de robôs liderado por Ultron, personagem conhecido do universo da Marvel. Nos quadrinhos, Ultron vê as imperfeições e defeitos da humanidade e pretende destruí-los.

O primeiro teaser do filme vazou na internet quarta-feira, 22, seis dias antes do planejado. Ao ver o estrago, a Marvel Studios decidiu divulgar o trailer. Dirigido por Joss Whedon, o filme traz de volta os atores Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson, além de novos personagens interpretados por Elizabeth Olsen e Aaron Taylor Johnson. Avengers: Age of Ultron estreia nos cinemas dia 1º de maio de 2015.

Assista ao trailer: