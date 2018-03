Veja Meryl Streep como Margaret Thatcher

Foi divulgada a primeira foto da atriz Meryl Streep como "a dama de ferro". A protagonista de O Diabo Veste Prada vai viver a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher no filme The Iron Lady (A Dama de Ferro, em tradução livre), dirigido por Phyllida Lloyd (que trabalhou com Meryl em Mamma Mia!).

O filme será sobre os dias que antecederam a Guerra das Malvinas, de 1982, quando Argentina e Grã-Bretanha disputaram o controle das ilhas.

A vitória ajudou Thatcher a elevar seus índices de popularidade e contribuiu para a vitória eleitoral de seu partido, o Conservador, na eleição de 1983.

No início de janeiro, Meryl Streep chegou a visitar o Parlamento britânico para assistir às disputas entre os políticos mais importantes do país.

A atriz de 61 anos assistiu à sessão de Perguntas ao Primeiro-Ministro, um evento semanal em que o primeiro-ministro (David Cameron, no momento) é submetido a um interrogatório.