Veja fotos de Chaplin nos 37 anos de sua morte

Além do Natal, o dia 25 de dezembro marca a morte de Charles Spencer Chaplin, mais conhecido apenas como Chaplin. Sua saúde começou a ficar fragilizada no fim da década de 1960. O ator morreu na Suíça, em 1977, quanto tinha 88 anos, após sofrer um derrame cerebral.

Nascido em Londres, Chaplin, que era filho de atores, seguiu o caminho dos pais. No auge de sua carreira, criou o personagem Calitos, também conhecido como O Vagabundo. Com seu paletó e chapéu pretos, Carlitos marcou a era do cinema mudo. Entre seus filmes, estão O Circo, Tempos Modernos e Luzes da Ribalta.