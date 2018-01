Veja curiosidades sobre os filmes em cartaz na Mostra

ANIMAÇÃO 1 - Conhecido por longas como Viagem a Darjeeling e A Vida Aquática de Steve Zissou, o diretor Wes Anderson se envereda agora na animação com o filme O Fantástico Sr. Raposo, sobre a vingança de fazendeiros contra uma raposa devoradora de galinhas.

ANIMAÇÃO 2 - Já o desenho sueco Metropia, de Tarik Saleh, é outra aposta certeira para os fãs de filmes com visual fascinante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FOTOGRAFIA - O austríaco Christian Berger vem a São Paulo para revelar detalhes de seu trabalho como diretor de fotografia do filme A Fita Branca, de Michael Haneke - todo rodado em preto e branco, o longa tem novas técnicas de iluminação.

POLÊMICO - Um dos candidatos a filme mais discutido da Mostra, o canadense Além dos Limites, de Lyne Charlebois, tem imagens exuberantes sobre uma mulher que, movida a muita bebida, participa de orgias fantásticas.

RACISMO - Ao revelar os problemas enfrentados por um grupo de cantores negros que participam da ópera Porgy and Bess, a diretora Susanna Boehm não apenas mostra os bastidores de uma produção musical em Porgy e Eu, como revela as dificuldades enfrentadas pelos artistas, alvo de racismo velado.

ALL THAT JAZZ - Acompanhar o drama de artistas que participam de audições para grandes espetáculos sempre rende boas histórias. É o que mostra Every Little Step, documentário de James D. Stern e Adam Del Deo sobre os bastidores da produção do musical A Chorus Line.

DISTANTES - Outra característica da Mostra é revelar cinematografias pouco conhecidas do público paulista. Neste ano, a lista traz A 40ª Porta, de Elchin Musaoglu (Azerbaijão), e Entre Dois Mundos, de Vimukthi Jayasundara (Sri Lanka).

VEJA O SITE ESPECIAL DO ESTADÃO PARA A MOSTRA