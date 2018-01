Veja comentários dos principais indicados ao Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira os indicados ao Oscar 2014. Os vencedores serão anunciados em 2 de março.

A seguir, veja comentários dos principais artistas indicados ao maior prêmio da indústria do cinema.

Leonardo DiCaprio, indicado a melhor ator por O Lobo de Wall Street

"Sinto-me profundamente emocionado por esta homenagem e ainda mais feliz por compartilhar isso hoje com Marty, Jonas, Terry, bem como todo este elenco e a equipe. O Lobo de Wall Street é um projeto apaixonante meu e eu encontrei o papel mais desafiador e gratificante da minha carreira. Parabéns a todos os meus companheiros indicados e obrigado à Academia por este reconhecimento extraordinário."

Amy Adams, indicada a melhor atriz por Trapaça

"Estou muito honrada de ser indicada ao lado de atrizes inspiradoras. Parabéns para o elenco e à equipe de 'Trapaça' e 'Ela', dois filmes dos quais tenho incrivelmente orgulho de fazer parte."

Alfonso Cuarón, indica a melhor diretor por Gravidade

"Obrigado Academia por este reconhecimento incrível. Estas indicações não são apenas sobre realizações individuais, mas sim o esforço coletivo de centenas de artistas dedicados que fizeram deste sonho uma realidade... Estou particularmente comovido com a indicação de Sandy (Sandra Bullock). Ela é o coração do nosso filme. Ela mergulhou de cabeça. E agradeço a ela por sua graça, sua confiança e sua dedicação para encontrar a verdade do personagem."

Steve McQueen indicado a melhor diretor por 12 anos de Escravidão

"Estou extremamente feliz por todo o elenco e equipe do nosso 12 Anos de Escravidão. Foi um momento incrível, e receber nove indicações da Academia é a prova de todo o trabalho duro. E por isso eu sou muito grato."

Julia Roberts, indicada a melhor atriz coadjuvante por Álbum de Família

"(O filme) foi, certamente, uma experiência única na vida e o reconhecimento disso é um bônus absolutamente emocionante. Eu não poderia estar mais animada agora."

Judi Dench, indicada a melhor atriz por Philomena

"É apenas a notícia mais bela. Estou tão feliz por todos os envolvidos e muito orgulhosa de ter feito parte da experiência maravilhosa que Philomena tem sido."