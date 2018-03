Veja cenas dos bastidores de 'Vingadores: Era de Ultron'

Segundo filme da série com os mais simpáticos e briguentos super-heróis da Marvel, Vingadores: Era de Ultron tem estreia maraca para o dia 23 de abril. Para fazer o esquenta desse lançamento, a Disney lançou o trailer e agora divulga algumas cenas e bastidores, com comentários do diretor Joss Whedon.

A diversão corre solta durante as gravações do filme, que traz no elenco Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner.

Nesse novo episódio, o empresário Tony Stark quer reiniciar um programa de manutenção de paz, mas as coisas não são tão simples e os super-heróis mais poderosos da Terra, incluindo Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, terão que passar no teste definitivo para salvar o planeta da destruição pelas mãos do vilão Ultron.

Confira o trailer e também o vídeo com bastidores.