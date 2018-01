Veja algumas das principais reações sobre a discussão sobre 'O Último Tango em Paris'

Desde o último sábado, 3, uma discussão antiga em Hollywood ganhou novo fôlego quando a revista americana Elle recuperou um vídeo do diretor italiano Bernardo Bertolucci em que ele admite que a atriz Maria Schneider, então com 19 anos, não sabia de todos os detalhes sobre a famosa cena de O Último Tango em Paris, de 1972.

Bertolucci admitiu que o impacto da cena deve-se ao fato de Maria haver sido pega de surpresa. O diretor falou que Marlon Brando e ele tiveram a ideia na manhã em que a cena foi filmada. Imaginaram que o personagem de Brando usaria a manteiga como lubrificante anal, mas mantiveram o segredo entre eles, contando com a reação ‘espontânea’ da atriz. Bertolucci conta que se sentiu muito mal por não haver instruído Maria, mas reconhece que, para o filme, foi melhor.

Por conta da repercussão, o diretor italiano soltou um comunicado nesta segunda-feira, 5, explicando que a atriz Maria Schneider não sabia apenas da parte da manteiga. "Há alguns anos, alguém me perguntou detalhes sobre a famosa cena da manteiga. Eu disse que decidi, junto com Marlon Brando, não informar Maria de que usaríamos a manteiga. Queríamos sua reação espontânea àquele uso impróprio. O equívoco nasce aí. Muita gente pensa que Maria não tinha sido informada sobre a violência contra ela. Falso! Maria sabia de tudo porque tinha lido o roteiro, onde estava tudo escrito", afirmou Bertolucci.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, ele salientou que é "ingênuo" acreditar que o que se passa na tela corresponde à realidade.

Atores, atrizes e profissionais do cinema se manifestaram sobre o tema. Veja algumas das principais reações.

Jessica Chastain, atriz: "Para todas as pessoas que amam esse filme, vocês estão vendo uma mulher de 19 anos sendo estuprada por um homem de 42. O diretor planejou. Me sinto mal".

To all the people that love this film- you're watching a 19yr old get raped by a 48yr old man. The director planned her attack. I feel sick. https://t.co/qVDom2gYf6 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 3 de dezembro de 2016

Jenna Fischer, atriz e diretora: "Todas as cópias desse filme devem ser destruídas imediatamente. Ele contém um estupro de verdade e abuso sexual".

All copies of this film should be destroyed immediately. It contains an actual rape and sexual assault. #disgusting #disgrace https://t.co/pKKdSlBDbU — Jenna Fischer (@jennafischer) 3 de dezembro de 2016

Evan Rachel Wood, atriz: "Isso é de partir o coração e revoltante. Os dois são indivíduos muito doentes de pensar que isso era ok".

I second that. This is heartbreaking and outrageous. The 2 of them are very sick individuals to think that was ok. https://t.co/Ft4SArjcgd — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 3 de dezembro de 2016

Chris Evans, ator: "Wow. Eu nunca mais vou olhar para esse filme, Bertolucci ou Marlon Brando do mesmo jeito de novo. Isso é muito além do nojento. Sinto raiva".

Wow. I will never look at this film, Bertolucci or Brando the same way again. This is beyond disgusting. I feel rage https://t.co/uvaLogvv7I — Chris Evans (@ChrisEvans) 3 de dezembro de 2016

Anna Kendrick, atriz: "Ms. Schneider disse isso anos atrás. Eu costumava receber viradas de olhos quando falava isso para as pessoas (quer dizer, caras)".

@colliderfrosty @ChrisEvans Ms Schneider stated this several years ago. I used to get eye-rolls when I brought it up to people (aka dudes). — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) 3 de dezembro de 2016

Ava DuVernay, diretora: "Indesculpável. Como diretora, não consigo nem pensar nisso. Como mulher, estou horrorizada, enojada e com raiva por causa disso".