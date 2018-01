Veja a programação de hoje na Mostra de Cinema

Redação do estadao.com.br,

UNIBANCO ARTEPLEX 1

Sessão 1351 - 12:00

PAPAI FOI CAÇAR PTÁRMIGA (PAPA À LA CHASSE AUX LAGOPÈDES), de Robert Morin (91'). CANADÁ.

Sessão 1352 - 14:00

O CRONOMETRISTA (THE TIMEKEEPER), de Louis Bélanger (102'). CANADÁ.

Sessão 1353 - 16:10

O DIA EM QUE DEUS PARTIU (LE JOUR OÙ DIEU EST PARTI EN VOYAGE), de Philippe van Leeuw (100'). FRANÇA.

Sessão 1354 - 18:10

DELHI - 6 (DELHI - 6), de Rakeysh Omprakash Mehra (110'). ÍNDIA.

Sessão 1355 - 20:20

A GUERRA DOS FILHOS DA LUZ CONTRA OS FILHOS DAS TREVAS (LA GUERRE DES FILS DE LA LUMIÈRE CONTRE LES FILS DES TÉNÈBRES), de Amos Gitai (102'). FRANÇA

Sessão 1356 - 22:20

A COZINHA DE STELLA (COOKING WITH STELLA), de Dilip Mehta (94'). CANADÁ.

UNIBANCO ARTEPLEX 2

Sessão 1357 - 13:30

HAIR INDIA (HAIR INDIA), de Raffaele Brunetti, Marco Leopardi (75'). ITÁLIA.

Sessão 1358 - 15:10

NÃO É UMA ILUSÃO (NA YEK TAVAHOM), de Torang Abedian (85'). IRÃ, ÁUSTRIA.

Sessão 1359 - 17:00

O BLOCO DOS DESESPERADOS (DESPERADOS ON THE BLOCK), de Tomasz Emil Rudzik (85'). ALEMANHA.

Sessão 1360 - 18:50

MADHOLAL SIGA EM FRENTE (MADHOLAL KEEP WALKING), de Jai Tank (105'). ÍNDIA.

Sessão 1361 - 21:00

ZERO (ZERO), de Pawel Borowski (110'). POLÔNIA.

UNIBANCO ARTEPLEX 3

Sessão 1362 - 13:00

A CRÔNICA DE ANNA MAGDALENA BACH (CRONACA DI ANNA MAGDALENA BACH), de Danièle Huillet, Jean-Marie Straub (94'). ITÁLIA, ALEMANHA.

Curta: A CASA DAS VIÚVAS (LA CASA DELLE VEDOVE), de Gian Vittorio Baldi(13'). Indicado para: LIVRE.

Sessão 1363 - 15:10

COMO VAI? (KAKO SI?), de Ozlem Akovaligil (116'). TURQUIA.

Sessão 1364 - 17:30

DEBAIXO DA TERRA FÉRTIL (UNDER RICH EARTH), de Malcolm Rogge (91'). CANADÁ, EQUADOR.

Sessão 1365 - 19:30

O SISTEMA (EL SISTEMA), de Paul Smaczny, Maria Stodtmeier (102'). ALEMANHA, FRANÇA, JAPÃO, SUÍÇA, SUÉCIA.

Sessão 1366 - 21:40

CORAÇÕES EM CONFLITO (MAMMOTH), de Lukas Moodysson (125'). SUÉCIA, DINAMARCA, ALEMANHA.

UNIBANCO ARTEPLEX 4

Sessão 1367 - 14:00

TROCA DE TRENS (OMBYTE AV TÅG), de Hasse Ekman (92'). SUÉCIA.

Sessão 1368 - 16:00

ATÉ AO TECTO DO MUNDO (ATÉ AO TECTO DO MUNDO), de António C. Valente, Carlos Silva, Vítor Lopes (74'). PORTUGAL.

Sessão 1369 - 17:40

HOMENS NA PONTE (KÖPRÜDEKILER), de Asli Özge (87'). TURQUIA, ALEMANHA, HOLANDA.

Sessão 1370 - 19:30

FIRAAQ (FIRAAQ), de Nandita Das (101'). ÍNDIA.

Sessão 1371 - 21:40

HIMALAYA - TERRA DOS VENTOS (HIMALAYA WHERE THE WIND DWELLS), de Jeon Soo-il (90'). CORÉIA DO SUL, FRANÇA.

UNIBANCO ARTEPLEX 5

Sessão 1372 - 16:00

POCILGA (PORCILE), de Pier Paolo Pasolini (99'). ITÁLIA, FRANÇA.

Sessão 1373 - 18:00

GAROTA EXPLOSIVA (THE EXPLODING GIRL), de Bradley Rust Gray (79'). EUA.

Sessão 1374 - 19:40

SUPER STAR (SUPER STAR), de Tahmineh Milani (106'). IRÃ

CINEMA DA VILA

Sessão 1375 - 14:00

PARTIR (PARTIR), de Catherine Corsini (85'). FRANÇA

Sessão 1376 - 15:50

A ILHA DE BERGMAN (BERGMAN ISLAND), de Marie Nyreröd (84'). SUÉCIA.

Sessão 1377 - 17:40

BRILHO DE UMA PAIXÃO (BRIGHT STAR), de Jane Campion (119'). REINO UNIDO, AUSTRÁLIA

Sessão 1378 - 20:00

A OBRA DE ARTE (A OBRA DE ARTE), de Marcos Ribeiro (71'). BRASIL.

Sessão 1379 - 21:40

MY DOG TULIP (MY DOG TULIP), de Paul Fierlinger, Sandra Fierlinger (81'). EUA.

CINEMATECA - SALA BNDES

Sessão 1380 - 14:30

SHIRIN (SHIRIN), de Abbas Kiarostami (91'). IRÃ.

Sessão 1381 - 16:30

O CERCO (FENCE), de Toshi Fujiwara (167'). JAPÃO.

Sessão 1382 - 19:40

TODOS MENTEM (TODOS MIENTEN), de Matías Piñeiro (76'). ARGENTINA.

Sessão 1383 - 21:20

ASHKAN, O ANEL ENCANTADO E OUTRAS HISTÓRIAS (ASHKAN, ANGOSHTAR-E MOTEBAREK VA DASTAN-HAYE DIGAR), de Shahram Mokri (92'). IRÃ.

CINEMATECA - SALA PETROBRAS

Sessão 1384 - 17:00

ENFERMARIA NÚMERO 6 (WARD NUMBER 6), de Karen Chakhnazarov (83'). RÚSSIA.

Sessão 1385 - 18:50

LOUISE MICHEL, A REBELDE (LOUISE MICHEL), de Sólveig Anspach (90'). FRANÇA.

Sessão 1386 - 20:40

RACHEL (RACHEL), de Simone Bitton (100'). FRANÇA, BÉLGICA.

CINE BOMBRIL 1

Sessão 1387 - 14:00

A NOVA TERRA (NYBYGGARNA), de Jan Troell (204'). SUÉCIA.

Sessão 1388 - 17:50

PLAYGROUND (PLAYGROUND), de Libby Spears (84'). EUA.

Sessão 1389 - 19:40

A BATALHA DOS 3 REINOS (CHI BI), de John Woo (150'). CHINA.

Sessão 1390 - 22:30

ANAFILAXE (ANAPHYLAXIS), de Ayman Mokhtar (86'). REINO UNIDO.

CINE BOMBRIL 2

Sessão 1391 - 16:00

O CERCO - A DEMOCRACIA NAS MALHAS DO NEOLIBERALISMO (L´ENCERCLEMENT - LA DÉMOCRATIE DANS LES RETS DU NÉOLIBÉRALISME), de Richard Brouillette (160'). CANADÁ.

Sessão 1392 - 19:00

KIMJONGILIA (KIMJONGILIA), de N.C. Heikin (74'). EUA, CORÉIA DO SUL, FRANÇA.

Sessão 1393 - 20:40

A REBELDE (L´INSURGÉE), de Laurent Perreau (97'). FRANÇA.

Sessão 1394 - 22:40

A PEÇA DA DISCÓRDIA (YENGEC OYUNU), de Ali Özgentürk (80'). TURQUIA.

ESPAÇO UNIBANCO 3

Sessão 1395 - 13:30

DIARIO DI UNA SCHIZOFRENICA (DIARIO DI UNA SCHIZOFRENICA), de Nelo Risi (108'). ITÁLIA.

Sessão 1396 - 15:40

PROGRAMA DE CURTAS 5 (PROGRAMA DE CURTAS 5) (93').

Sessão 1397 - 17:40

KENNY BEGINS (KENNY BEGINS), de Carl Åstrand, Mats Lindberg (89'). SUÉCIA.

Sessão 1398 - 19:30

O APEDREJAMENTO DE SORAYA M (THE STONING OF SORAYA M), de Cyrus Nowrasteh (114'). EUA.

Sessão 1399 - 21:50

JOGOS DO LESTE (EASTERN PLAYS), de Kamen Kalev (89'). BULGÁRIA.

RESERVA CULTURAL 1

Sessão 1400 - 12:00

MONTANHA DE ABANDONO (TREELESS MOUNTAIN), de So Yong Kim (89'). CORÉIA DO SUL, EUA.

Sessão 1401 - 13:50

ANDANDO COM A LUA (VANDRING MED MÅNEN), de Hasse Ekman (105'). SUÉCIA.

Sessão 1402 - 16:00

VOCÊ NÃO VAI SENTIR MINHA FALTA (YOU WON´T MISS ME), de Ry Russo-Young (81'). EUA.

Sessão 1403 - 17:50

PEQUENOS CRIMES (MIKRO EGKLIMA), de Christos Georgiou (85'). CHIPRE, GRÉCIA, ALEMANHA.

Sessão 1404 - 19:40

COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY (COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY), de Jan Kounen (118'). FRANÇA.

Sessão 1405 - 22:00

AINDA ADORÁVEIS (LOVELY, STILL), de Nicholas Fackler (90'). EUA.

CINESESC

Sessão 1406 - 13:30

EXPRESSÃO JOVEM (TEENAGE RESPONSE), de Eleni Ampelakiotou (160'). ALEMANHA.

Sessão 1407 - 16:30

RAMIREZ (RAMIREZ), de Albert Arizza (90'). ESPANHA.

Sessão 1408 - 18:20

O MENINO ERRADO (UNMISTAKEN CHILD), de Nati Baratz (102'). ISRAEL.

Sessão 1409 - 20:30

LEBANON (LEBANON), de Samuel Maoz (92'). FRANÇA, ALEMANHA, ISRAEL, LÍBANO.

Sessão 1410 - 22:30

O PEQUENO INDI (PETIT INDI), de Marc Recha (92'). ESPANHA, FRANÇA.

HSBC BELAS ARTES - SALA 2

Sessão 1411 - 14:00

SELVAGENS (SALVAGE), de Lawrence Gough (81'). REINO UNIDO.

Sessão 1412 - 15:50

YUKI & NINA (YUKI & NINA), de Nobuhiro Suwa, Hippolyte Girardot (92'). FRANÇA.

Sessão 1413 - 17:50

O ARQUITETO (DER ARCHITEKT), de Ina Weisse (93'). ALEMANHA.

Sessão 1414 - 19:50

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS (I LOVE YOU PHILLIP MORRIS), de Glenn Ficarra, John Requa (100'). EUA.

Sessão 1415 - 21:50

DISTANTE NÓS VAMOS (AWAY WE GO), de Sam Mendes (98'). EUA, REINO UNIDO.

CINE OLIDO

Sessão 1416 - 15:00

ELA, UMA CHINESA (SHE, A CHINESE), de Guo Xiaolu (98'). REINO UNIDO, CHINA, ALEMANHA.

Sessão 1417 - 17:00

MACABRO (DARAH), de The Mo Brothers (90'). CINGAPURA, INDONÉSIA.

Sessão 1418 - 19:30

REVOLUÇÃOMUNDIAL (WELTREVOLUTION), de Klaus Hundsbichler (91'). ÁUSTRIA.

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Sessão 1419 - 16:00

TRAVESSURA (TRÉFA), de Péter Gárdos (94'). HUNGRIA.

Sessão 1420 - 18:00

ARTE INCONSEQUÊNCIA (ART INCONSEQUENCE), de Robert Kaltenhaeuser (61'). ALEMANHA.

Sessão 1421 - 20:00

AMANHECER VERMELHO (IL SOL DELL´AVVENIRE), de Gianfranco Pannone (78'). ITÁLIA.

CINEMARK - SHOPPING ELDORADO

Sessão 1422 - 19:30

MAKING PLANS FOR LENA (NON MA FILLE, TU N´IRAS PAS DANSER), de Christophe Honoré (105'). FRANÇA.

Sessão 1423 - 22:00

TUDO QUE NOS CERCA (GURURI NO KOTO), de Hashiguchi Ryosuke (140'). JAPÃO.

CINE TAM - SALA 3

Sessão 1424 - 19:00

CINZAS E SANGUE (CENDRES ET SANG), de Fanny Ardant (105'). FRANÇA.

Sessão 1425 - 21:30

DO OUTRO LADO DO RIO (ANSOOYE ROUDKHANEH), de Abbas Ahmadi Motlagh (83'). IRÃ.

ESPAÇO UNIBANÇO POMPÉIA 2

Sessão 1426 - 14:00

NEVRIJEME. O TEMPORAL (NEVRIJEME. IL TEMPORALE), de Gian Vittorio Baldi (120'). ITÁLIA.

Sessão 1427 - 16:20

SEMPRE AO SEU LADO (HACHIKO: A DOG´S STORY), de Lasse Hallström (93'). EUA.

Sessão 1428 - 18:20

UMA VIDA REAL (AU VOLEUR), de Sarah Leonor (96'). FRANÇA.

Sessão 1429 - 20:20

SEDUÇÃO (AN EDUCATION), de Lone Scherfig (100'). REINO UNIDO.

Sessão 1430 - 22:20

AMREEKA (AMREEKA), de Cherien Dabis (97'). EUA, CANADÁ, KUAIT.

ESPAÇO UNIBANCO POMPÉIA 10

Sessão 1431 - 14:30

CABEÇA A PRÊMIO (CABEÇA A PRÊMIO), de Marco Ricca (104'). BRASIL.

Sessão 1432 - 16:30

ERA UMA VEZ PROLETÁRIOS (WOMEN CENGJING DE WUCHANZHE), de Guo Xiaolu (76'). CHINA.

Sessão 1433 - 18:10

FISH TANK (FISH TANK), de Andrea Arnold (124'). INGLATERRA.

Sessão 1434 - 20:30

OS QUE CHEGAM (LES ARRIVANTS), de Claudine Bories, Patrice Chagnard (90'). FRANÇA.

Sessão 1435 - 22:20

CÚMPLICES (COMPLICES), de Frederic Mermoud (93'). FRANÇA, SUÍÇA.

VÃO LIVRE DO MASP

Sessão 1436 - 19:30

HORAS DE VERÃO (L`HEURE D`ÉTÉ), de Olivier Assayas (102'). FRANÇA.

FAAP

Sessão 1437 - 11:00

A GRANDE AVENTURA (DET STORA ÄVENTYRET), de Arne Sucksdorff (94'). SUÉCIA.

Curta: RITMO DE UMA CIDADE (MÄNNISKOR I STAD), de Arne Sucksdorff(18'). Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1438 - 15:00

KALANDIA - HISTÓRIA DE UMA FRONTEIRA (KALANDIA- A CHECKPOINT STORY), de Neta Efrony (61'). ISRAEL.

Sessão 1439 - 19:00

ATALHOS PARA HOLLYWOOD (SHORT CUT TO HOLLYWOOD), de Marcus Mittermeier, Jan Henrik Stahlberg (95'). ALEMANHA.

CINEMARK CIDADE JARDIM

Sessão 1440 - 19:00

AMOR EXTREMO (THE EDGE OF LOVE), de John Maybury (110'). REINO UNIDO.

Sessão 1441 - 21:30

O ÚLTIMO DANÇARINO DE MAO (MAO´S LAST DANCER), de Bruce Beresford (117'). AUSTRÁLIA.

MIS MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Sessão 1442 - 14:00

OS INFELIZES (DE HELAASHEID DER DINGEN), de Felix van Groeningen (108'). BÉLGICA.

Sessão 1443 - 16:10

ALEMANHA 09 (DEUTSCHLAND 09), de Vários (151'). ALEMANHA.

Sessão 1444 - 19:10

O DIA DA TRANSA (HUMPDAY), de Lynn Shelton (93'). EUA.

MULTIPLEX MARABÁ 2

Sessão 1445 - 14:00

HEIRAN (HEIRAN), de Shalizeh Arefpour (88'). IRÃ.

Sessão 1446 - 15:50

COFFIN ROCK (COFFIN ROCK), de Rupert Glasson (89'). AUSTRÁLIA.

Sessão 1447 - 17:40

GAROTA ESLOVENA (SLOVENKA), de Damjan Kozole (90'). ESLOVÊNIA, ALEMANHA, SÉRVIA, CROÁCIA.

Sessão 1448 - 19:30

BATHORY (BATHORY), de Juraj Jakubisko (138'). ESLOVÁQUIA, REPÚBLICA TCHECA.

MATILHA CULTURAL

Sessão 1449 - 14:00

OS EMIGRANTES (UTVANDRARNA), de Jan Troell (191'). SUÉCIA.

Sessão 1450 - 17:40

ESPIRAL (ESPIRAL), de Jorge Pérez Solano (100'). MÉXICO.

Sessão 1451 - 19:40

ANDER (ANDER), de Roberto Castón (128'). ESPANHA.

Festivais de curtas:

PROGRAMA DE CURTAS 1 (PROGRAMA DE CURTAS 1):

VELA AO CRUCIFICADO (VELA AO CRUCIFICADO), de Frederico Machado (13'). BRASIL.

JANTAR EM FAMÍLIA (JANTAR EM FAMÍLIA), de João Villela (16'). BRASIL.

O PRÍNCIPE ENCANTADO (O PRÍNCIPE ENCANTADO), de Sérgio Machado, Fátima Toledo (19'). BRASIL. Falado em português.

NEGO FUGIDO (NEGO FUGIDO), de Cláudio Marques, Marília Hughes (16'). BRASIL.

A MAIS FORTE (A MAIS FORTE), de Ricky Mastro (16'). BRASIL.

PROGRAMA DE CURTAS 2 (PROGRAMA DE CURTAS 2):

COMPANHIA INESPERADA? (OVÄNTAT BESÖK?), de Per Carleson (4'). SUÉCIA.

O PROBLEMA FRANK (SITUATION FRANK), de Patrik Eklund (26'). SUÉCIA.

SEMENTES DE OUTONO (SLITAGE), de Patrik Eklund (17'). SUÉCIA.

MAJKEN, de Andrea Östlund (29'). SUÉCIA.

MENTIRAS (LÖGNER), de Jonas Odell (13'). SUÉCIA.

PROGRAMA DE CURTAS 3 (PROGRAMA DE CURTAS 3):

PHIRO (PHIRO), de Gregorio Graziosi (12'). BRASIL.

QUASE TODO DIA (QUASE TODO DIA), de Gandja Monteiro (19'). BRASIL, EUA.

FRÁGEIS AFETOS (FRÁGEIS AFETOS), de Angélica Coutinho (10'). BRASIL.

GODOFREDO "O INTERRUPTOR" (GODOFREDO "O INTERRUPTOR"), de Eva Furnari (5'). BRASIL. Mudo.

OUTRA CIDADE (OUTRA CIDADE), de Coraci Ruiz (15'). BRASIL.

CENOGRAFIA DE UMA VIDA (CENOGRAFIA DE UMA VIDA), de Kiko Mollica (30'). BRASIL.

PROGRAMA DE CURTAS 4 (PROGRAMA DE CURTAS 4):

REVELANDO MINHA VIDA (REVELANDO MINHA VIDA), de Fleury da Silva de Almeida (10'). BRASIL.

OURO BRANCO (OURO BRANCO), de Elza Cataldo (22'). BRASIL.

PAREDES NUAS (PAREDES NUAS), de Ugo Giorgetti (52'). BRASIL.

PROGRAMA DE CURTAS 5 (PROGRAMA DE CURTAS 5):

AS MALTRATADAS (AS MALTRATADAS), de Ana Campina (15'). EUA, PORTUGAL, BRASIL.

BEIJO FRANCÉS (BEIJO FRANCÉS), de Paulo F. Camacho (10'). BRASIL.

HUGO REI E SUA DONZELA (HUGO REY Y SU DONCELLA), de Franco de Peña (48'). POLÔNIA, VENEZUELA.

BETTY QUER MORRER (BETTY QUER MORRER), de Joeli Pimentel (15'). BRASIL.

INSONE (INSOMNE), de Marília Scharlach, Marina Magalhães (5'). BRASIL.

PROGRAMA DE CURTAS 6 (PROGRAMA DE CURTAS 6):

TIKIMENTARY (TIKIMENTARY), de Duda Leite (25'). BRASIL, EUA.

O CONTO DOS PINCÉIS (SAGAN OM PENSELN), de Andreas Kassel (28'). SUÉCIA.

AO INVÉS DE ABRACADABRA (ISTÄLLET FÖR ABRAKADABRA), de Patrik Eklund (22'). SUÉCIA.

BATALHA PELO XINGU (BATTLE FOR THE XINGU), de Iara Lee (10'). BRASIL, EUA.

ENDEREÇOS

Centro Cultural São Paulo. R.Vergueiro, 1.000, 3397-4002

Cine Bombril . Av. Paulista, 2.073, 3285-3696

Cine Marabá. Av. Ipiranga, 757, 5053-6881

Cine Olido. Av. São João, 473, 3397-0158

Cinemark Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3552-1800

Cinemark Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 2197-7470

Cinesesc. Rua Augusta, 2.075, 3087-0500

Cine TAM. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, 5189-4656

Cinema da Vila. R. Fradique Coutinho, 361, 5096-0585

Cinemateca. Largo Senador Raul Cardoso, 207, 3512-6111

Espaço Unibanco Augusta. Rua Augusta, 1.475, 3288-6780

Espaço Unibanco Pompeia. Rua Turiassu, 2.100, 3673-3949

Faap. Rua Alagoas, 903, 3662-7321

HSBC Belas Artes. Rua da Consolação, 2.423, 3258-4092

Masp - Vão Livre. Av. Paulista, 1.578, 3251.5644

Matilha Cultural. Rua Rego Freitas, 542, 3256-2636

MIS. Av. Europa, 158, 2117-4777

Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, 3287-7858

Unibanco Arteplex. Rua Frei Caneca, 569, 3472-2362.