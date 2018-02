Veja a programação da Repescagem da 39ª Mostra SP

Terminada na noite de quarta, 4, a Mostra Internacinoal de Cinema de São Paulo dá início, nesta quinta-feira, 5, à repescagem no Cinesesc. E, pela primeira vez, a Mostra desembarca no Rio, com uma versão reduzida, mas não menos importante. Para os cariocas, a abertura, com As Mil e Uma Noites - O Inquieto, terá até a presença do diretor Miguel Gomes, para encontro com o público após a sessão inaugural. E o Troféu Bandeira Paulista, criado pela artista Tomie Ohtake, foi para... Pardais! O longa do islandês Runar Rúnarksson, coproduzido por Dinamarca e Croácia, obteve críticas mistas, mas agradou em cheio ao júri. Aborda a relação de um garoto com o pai.

Abaixo, os dias e horários das sessões, confira:

QUINTA (5/11)

15h - Paraíso - Direção de Sina Dena (Irã/ Alemanha). Falado em farsi. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

17h - Verão Seco - Direção de Metin Erksan (Turquia). Falado em turco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Também exibição do curta: O Camponês Eloquente, de Shadi Abdel Salam. Indicado para: 10 anos.

19h10 - A Terra e a Sombra - Direção de César Augusto Acevedo García (Colômbia/ Holanda/ Chile/ França/Brasil). Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

21h - Os Campos Voltarão - Direção de Ermanno Olmi (Itália). Falado em italiano. Legendas em português. Indicado para: 14 anos.

Trailer de 'Os Campos Voltarão'

SEXTA (6/11)

15h - Nós Monstros - Direção de Sebastian Ko (Alemanha). Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

16h50 - Quanto Tempo o Tempo Tem - Direção de Adriana L. Dutra (Brasil). Falado em inglês, francês, italiano, português. Legendas em português. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

18h30 - Longo Caminho Rumo ao Norte - Direção de Rémi Chayé (França). Falado em francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

20h15 - Catedrais da Cultura - Vários diretores (Alemanha). Falado em inglês. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Trailer de 'Catedrais da Cultura'

SÁBADO (7/11)

15h - O Culpado - Direção de Gerd Schneider (Alemanha). Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

17h - Filhas do Desejo - Direção de Mario Monicelli, Steno (Itália). Falado em italiano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

19h - Sabor da Vida - Direção de Naomi Kawase (Japão). Falado em japonês. Legendas em português. Indicado para: 12 anos.

21h15 - Um Dia Perfeito - Direção de Fernando Léon de Aranoa (Espanha). Falado em inglês, bósnio, francês, espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Trailer de 'Sabor da Vida'

DOMINGO (8/11)

15h - O Show Deve Continuar - Direção de Bob Fosse (EUA). Falado em inglês, espanhol. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

17h30 - A Estreita Faixa Amarela - Direção de Celso García (México). Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

19h30 - Guerra - Direção de Tobias Lindholm (Dinamarca). Falado em dinamarquês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

21h45 - Pardais - Direção de Rúnar Rúnarsson (Islândia/ Dinamarca/Croácia). Falado em islandês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

Trailer de 'Pardais'

SEGUNDA (9/11)

15h - Camino a La Paz - Direção de Francisco Varone (Argentina). Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

16h50 - O Retorno - Direção de Björn Hlynur Haraldsson (Islândia). Falado em islandês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

18h50 - Carta Branca - Direção de Jacek Lusinski (Polônia). Falado em polonês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

21h - Tudo que Aprendemos Juntos - Direção de Sérgio Machado (Brasil). Falado em português. Indicado para: 14 anos.

Trailer de 'Tudo que Aprendemos Juntos'

TERÇA (10/11)

15h - O Botão de Pérola - Direção de Patricio Guzman (Chile/França/Espanha). Falado em espanhol. Legendas em português. Indicado para: 14 anos.

16h50 - Em Seus Braços - Direção de Samanou A. Sahlstrøm (Dinamarca/Alemanha). Falado em dinamarquês, alemão, sueco, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

18h50 - Um Dia Perfeito - Direção de Fernando Léon de Aranoa (Espanha). Falado em inglês, bósnio, francês, espanhol. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

21h - Kaminski e Eu - Direção de Wolfgang Becker (Bélgica/Alemanha). Falado em alemão, francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16.

Trailer de 'O Botão e a Pérola'

QUARTA (11/11)

15h - Visita ou Memórias e Confissões - Direção de Manoel de Oliveira (Portugal). Falado em português. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

16h30 - Nós, Eles e Eu - Direção de Nicolás Avruj (Israel/Palestina/Argentina). Falado em espanhol, inglês, árabe, hebraico. Legendas em espanhol, inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

18h30 - Pixadores - Direção de Amir Escandari (Finlândia/Dinamarca/Suécia/Estônia). Falado em português. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

20h30 - A Grande Guerra - Direção de Mario Monicelli (Itália/França). Falado em italiano, francês. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Cinesesc. Rua Augusta, 2.075, telefone 3087-0500.