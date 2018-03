Veja a lista dos brasileiros que já foram indicados ao Oscar

A última vez que o Brasil figurou entre os indicados do Oscar foi em 2004 com Cidade de Deus. Hoje eu quero voltar sozinho de Daniel Ribeiro era o escolhido para concorrer a melhor filme estrangeiro este ano, mas não conseguiu entrar na lista. Isso não quer dizer que o País estará sem representantes. Na categoria documentário, O Sal da Terra tem direção dividia pelo alemão Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. A produção França-Itália-Brasil segue os passos do lendário fotógrafo Sebastião Salgado.

O azar, a falta de incentivo à sétima arte e a simples injustiça fizeram com que o cinema nacional participasse poucas vezes da premiação, sendo que em nem uma delas trouxemos uma estatueta para casa. Alguns dos grandes diretores do Cinema Novo, como Glauber Rocha e Nelson Pereira do Santos, sequer foram indicados pela Academia.

Veja as produções brasileiras que já fizeram parte da maior festa do cinema: