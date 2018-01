Veja a evolução de Richard Linklater em cinco filmes

Estreou nesta quinta-feira o filme Boyhood - Da Infância à Juventude de Richard Linklater. O projeto audacioso do diretor americano demorou 12 anos para ser finalizado. Não que a produção tenha atrasado, o intuito era justamente mostrar o crescimento real dos jovens atores. A equipe filmou de três a quatro dias por ano até chegar ao fim.

O amadurecimento, as escolhas e a chegada das responsabilidades da vida adulta (ou a tentativa de evitá-las) é tema recorrente nos filmes de Linklater. Veja cinco destaques da carreira do diretor.

Slacker- É o cartão de visitas de Linklater. Se mais tarde ele ficaria conhecido pelos bons diálogos, neste filme o que predomina são longos monólogos. Algo como aquele chato no bar que não para de tagarelar. A câmera flutua de personagem em personagem sem se aprofundar em uma história específica. O termo "slacker" era usado nos anos 1990 para descrever jovens da geração X que evitavam suas responsabilidades e procuravam viver sem emprego formal.

Antes do amanhecer- Primeiro filme de uma trilogia romântica. O casal Jesse e Celine se encontra em uma viagem de trem pela Europa e ele a convence a passar um dia em Viena. Além do diálogo afiado, que tem contribuição dos atores Ethan Hawke e Julie Delpy, a paisagem da cidade austríaca é quase um terceiro personagem.

Waking life- Linklater filmou a história que discutia os sonhos, a possibilidade de controlá-los e a dificuldade de perceber quando se está sonhando, além do sentido do universo. O roteiro já seria maluco suficiente, mas depois de rodar todas as cenas com atores, o diretor transformou o material em animação, provocando resultado perturbador.

Antes do pôr-do-sol- Aqui ele repete a fórmula de Antes do amanhecer, mas desta vez o encontro entre Jesse e Celine acontece em Paris. Ainda existe certo idealismo amoroso, mas ao mesmo tempo com a noção de que existem desvios no caminho. A atuação de Julie Delpy chega a ofuscar Ethan Hawke, especialmente quando ela faz imitação da cantora Nina Simone.

Antes da meia-noite- Provavelmente o fim da trilogia, mas Antes do amanhecer também não tinha continuação prevista e acabou rendendo mais dois filmes. É o mais realista dos três e, talvez por isso, o mais duro deles. Aqui Linklater mostra as dificuldades e sacrifícios para se manter uma família, mesmo ela tendo nascido de um casal apaixonado. Assim como nas outras duas partes da trilogia, o fim fica em aberto e pode atender anseios de céticos e românticos.