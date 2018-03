Veio e venceu

Desde 2005, o Divirta-se avalia anualmente os cinemas de São Paulo. Os anos passam e certas coisas permanecem as mesmas. A liderança do Cidade Jardim - Cinemark no Oscar das Salas é um exemplo disso. Desde a sua inauguração, o cinema ocupa o primeiro lugar no nosso pódio. Mas, neste ano, alcançou mais um mérito: a vitória é só dele (em 2009 e 2010, o cinema dividiu o troféu com o Bourbon). As quatro salas luxuosas Bradesco Prime (à propósito, a sala 2 tem um projetor 3D novinho) são, é claro, um grande trunfo para que o cinema siga vitorioso. Mas o Cidade Jardim também está entre os primeiros colocados nos quesitos sala comum, bonbonnière e instalações. Só ficou de fora na lista de melhores bilheteria. Talvez porque ela não tenha sido tão bem-pensada: fica em um espaço que quase se confunde com a área de circulação do shopping - e separada das salas por um longo corredor. Também não é divertido ter de pagar R$ 49 pelo ingresso das salas de luxo. Mas isso não muda o fato de o cinema ter sido o campeão na nossa avaliação.

