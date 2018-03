Não fica claro se o grande macaco e a mocinha chegam a transar, nas várias versões de King Kong, no cinema. Provavelmente não, embora decididamente pinte um clima. A desproporção entre a heroína e Kong, que a carrega na palma da mão, impediria qualquer tipo de relação sexual, digamos, normal, embora não se deva desprezar a funcionalidade erótica de apenas um grande dedo.

A heroína também deve ter ponderado as consequências de tornar a relação deles mais, assim, íntima, o que poderia levar até ao casamento. Pode ter imaginado como seria apresentar Kong aos seus pais americanos, a sensação na vizinhança, etc. E que futuro poderiam ter, ela possivelmente proibida de sair de casa pelo marido ciumento, que se revelaria um grande conservador, enquanto ele saía em tour com seu número, se apresentando em feiras e circos, subindo pelo exterior de prédios - e provavelmente conhecendo outras loiras? Não. Era melhor continuarem apenas bons amigos.

A mocinha do filme A Forma da Água, vencedor do último Oscar, não precisou ter as mesmas dúvidas e hesitações da heroína de King Kong. Ela não apenas toma a iniciativa de transar com o homem-peixe - que tem, convenientemente, o seu tamanho - como mostra como eles fazem. Kong se horrorizaria com a descrição gráfica do que acontece dentro daquela banheira. O homem-peixe foi capturado na Amazônia, onde era adorado como um Deus pelos seus poderes, que nunca ficam bem claros quais são. De qualquer maneira, o plano é usá-los contra os russos, pois estamos em plena Guerra Fria. Sim, também há russos na história. Não estarei estragando a expectativa de quem ainda não viu o filme se disser que um dos seus finais presumíveis é o peixão e sua amada, que nesse meio tempo adquiriu guelras, voltarem a nado para a Amazônia e fundarem uma seita.

Confesso que fiquei torcendo até o último segundo para que o Warren Beatty, depois de anunciar o nome do filme vencedor, olhasse melhor e dissesse que tinha se enganado outra vez. Resta dizer que fui o único na minha casa que não amou o A Forma da Água.

Tonia. O que dizer da Tonia? Mesmo as estrelas mortas ficam fulgurando por muito tempo.

Papo vovô. Nosso neto Davi, de 5 anos, anunciou que conseguia mexer as duas orelhas e o pinto. E acrescentou, orgulhoso: “Ao mesmo tempo!”.