'Vazante', de Daniela Thomas, expõe o Brasil machista e patriarcal; veja vídeo exclusivo

Minas Gerais, 1821. O fazendeiro Antonio (Adriano Carvalho) volta para casa depois de uma longa viagem conduzindo uma tropa de escravos e descobre que sua mulher morreu no parto. Ele então negocia um novo casamento e violenta a escrava Feliciana (interpretada por Jai Baptista, vencedora do prêmio de melhor atriz coadjuvante no 50º Festival de Brasília).

Este é o enredo de Vazante, filme de Daniela Thomas que chega aos cinemas no dia 9 de novembro e que será exibido na quarta-feira, 25, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Apresentado no Festival de Brasília, o primeiro longa de Daniela Thomas, que codirigiu Linha de Passe e Terra Estrangeira, foi aplaudido após a exibição, mas sofreu críticas no hora do debate. O roteiro é assinado por Thomas e pelo produtor Beto Amaral.

