Vaza na web versão incompleta de 'X-Men Origins: Wolverine'

Uma versão de X-Men Origins: Wolverine, que chegará aos cinemas americanos apenas em 1º de maio, vazou na internet, um mês antes da estreia do filme, informou hoje a revista Variety. Veja também: Trailer de 'X-Men Origins: Wolverine' A publicação afirma que os executivos do estúdio Fox souberam do vazamento na terça-feira à noite, quando começaram a adotar medidas contra o assunto. Uma fonte do estúdio disse à revista que se trata de uma versão "não finalizada", com som e música temporários, e um aspecto mais escuro que o material final. A Fox disse que perseguirá o vazamento de forma agressiva com a ajuda da Associação Americana de Cinema (MPAA), o FBI (Polícia federal americana) e as autoridades locais. X-Men Origins: Wolverine, um dos filmes mais aguardados do ano, protagonizado por Hugh Jackman e dirigido por Gavin Hood, se passa antes dos três primeiros longa-metragens de "X-Men", uma saga que possui milhões de fãs no mundo. A Variety explica que fazia muito tempo que uma grande estreia da temporada sofria um ataque assim, o que abre novamente o debate sobre os vazamentos internos.