Vaticano não convida atriz grávida que interpreta Maria A atriz neozelandesa Keisha Castle-Hugues, de 16 anos, que em outubro anunciou estar grávida, não foi convidada pelo Vaticano para a estréia mundial do filme "Jesus - A História do Nascimento", no qual ela interpreta a Virgem Maria. O jornal The New Zealand Herald informa nesta quarta-feira que a atriz, indicada ao Oscar por sua atuação em "A encantadora de Baleias", não aparece na lista do Vaticano. A diretora do filme, Catherine Hardwicle ("Vanilla Sky"), e o ator Oscar Isaac, que interpreta José, foram convidados. O jornal não diz se a ausência da estrela está relacionada com sua gravidez. "Jesus - A História do Nascimento" ("The Nativity Story") estréia dia 26 de novembro e será o primeiro longa-metragem com lançamento no Vaticano. Os fundos obtidos com a exibição serão destinados à construção de uma escola perto de Nazaré, em Israel. O filme conta a história de José e Maria até o nascimento de Jesus.