Vanity Fair mostra primeiras fotos da filha de Tom Cruise Suri, de quatro meses e meio, a primeira filha do casal de atores Tom Cruise e Katie Holmes foi mostrada publicamente pela primeira vez na noite desta terça-feira, em fotos exibidas no telejornal "Evening News" da rede norte-americana CBS. A apresentadora do programa, Katie Couric, apresentou a capa da edição de outubro da revista "Vanity Fair", dedicada à família Cruise. A publicação traz várias fotos de Suri, clicada pela renomada fotógrafa Annie Leibovitz. A demora de Cruise, de 44 anos, e Katie, de 27 anos em mostrar imagens do bebê vinha provocando boatos de que a menina não existia, apesar do testemunho de vários amigos do casal. Suri, nome que significa princesa em hebraico e rosa vermelha em farsi (iraniano), nasceu no dia 18 de abril, em Los Angeles, nos EUA. A editora da "Vanity Fair", Jane Sarkin, foi convidada para passar cinco dias hospedada na casa de Colorado da família Cruise. Além do casal e da herdeira, estavam presentes Isabella, de 13 anos e Connor, de 11 anos, filhos adotivos do ator com a ex-mulher e também atriz Nicole Kidman. Na casa encontravam-se também os pais de Katie e a mãe e a irmã de Cruise, além de outros familiares. "Ela tem os lábios e os olhos de Kate", disse Cruise à Jane, referindo-se à Suri. "Eu acho que ela se parece com a Kate". A mulher discorda. "Ela tem os olhos de Tom, é a cara dele". Sobre a demora em exibir uma foto do bebê, o astro declarou: "Nós só estávamos vivendo nossas vidas, como qualquer outra família. Na verdade tiramos nossas próprias fotos e planejávamos mostrá-las ao público em breve". Katie acrescentou: "Mas de repente começou aquela loucura: ´cadê a Suri?´ Eu e Tom pensamos ´o que está acontecendo? Nós não estamos tentando esconder nada´". Jane Sarkin disse que a experiência de passar alguns dias com o casal foi incrível. "Tom nunca tinha permitido que alguém entrasse dessa maneira em sua vida privada e eu não acho que ela vá permitir no futuro", revelou Jane. "Ele e Katie são pais maravilhosos, e foi surpreendente constatar que cuidam da casa praticamente sem nenhuma ajuda", disse ela, acrescentando que Cruise fez com que ela e a fotógrafa Annie Leibovitz se sentissem muito à vontade. Suri é mistura dos pais, dizem amigos do casal Apesar de não ter estampado capas de revistas, Suri já tinha fama de ser linda. Penélope Cruz, ex-namorada do astro, foi conhecê-la na mansão do casal. "Ela é realmente muito bonita, um dos bebês mais bonitos que já vi", afirmou a atriz espanhola, que ficou junto com o astro durante três anos, de 2001 a 2004. As atrizes Jada Pinket e Leah Remini, em visitas separadas, também conheceram a herdeira. Jada descreveu Suri como "um dos bebês mais doces já que conheceu" e Leah disse que ela se parece tanto com a mãe quanto com o pai. "É uma mistura dos dois, com os olhos e os cabelos escuros", disse ela em entrevista à rede de televisão CBS. A edição de outubro da "Vanity Fair" chega às bancas em Nova York nesta quarta-feira e em outras localidades dos EUA no próximo dia 12. Matéria alterada às 11h05 para acréscimo de informações