Vanity Fair cancela festa do Oscar em apoio a greve de Hollywood Ninguém conseguirá entrar em uma das festas mais exclusivas da noite do Oscar neste ano, já que a revista Vanity Fair anunciou, na noite de terça-feira, que cancelou seu famoso evento em apoio à greve dos roteiristas de Hollywood. "Depois de muito pensar e em apoio aos roteiristas e todos os envolvidos por esta greve, decidimos que este não é um ano apropriado para realizar nossa festa anual do Oscar", disse a revista em nota em seu site. A Vanity Fair afirmou que pretende retomar o evento no próximo ano. O anúncio ocorre no momento em que o sindicato dos roteiristas e os grandes estúdios de TV e cinema dos EUA indicaram que estão prestes a chegar a um acordo para encerrar a greve de três meses. A entrega do Oscar ocorre no dia 24 de fevereiro. A festa da Vanity Fair é uma das mais badaladas de Hollywood, atraindo estrelas de primeiro escalão e os principais vencedores do Oscar. (Por Mary Milliken)