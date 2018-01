Van Sant não se mostra perturbado por críticas em Cannes "The Sea of Trees", o enredo metafísico do diretor Gus van Sant que se passa na “floresta do suicídio” no Japão, teve uma recepção dura dos críticos no Festival de Cinema de Cannes, mas o vencedor da Palma de Ouro não pareceu perturbado por algumas vaias que o seu filme recebeu depois da exibição para a imprensa na sexta-feira.