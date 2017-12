Vampiros são os favoritos de 2009; 'Transformers' divide público

Uma pesquisa do site Moviefone.com, da AOL, apontou "Transformers - A Vingança dos Derrotados" como o pior filme de 2009, o melhor filme de ação do ano e o segundo filme mais decepcionante do ano, perdendo apenas para "Bruno" nesse último quesito.

Megan Fox, a estrela de "Transformers", foi escolhida por maioria avassaladora a atriz mais sexy do ano e também a atriz que teve o pior desempenho do ano, segundo a pesquisa divulgada na segunda-feira.

De qualquer maneira, "Transformers - A Vingança dos Derrotados" arrecadou mais de 834 milhões de dólares em vendas mundiais de ingressos, tornando-se o terceiro maior sucesso comercial do ano, depois de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" e "A Era do Gelo 3", segundo a Boxofficemojo.com.

Não houve ambivalência alguma em relação a "Lua Nova", sequência do blockbuster "Crepúsculo", de 2008. Os dois filmes são baseados nos romances best-sellers de Stephenie Meyers, escritos para o público adulto jovem.

Apesar de ser apenas o número 6 nas bilheterias globais de 2009, tendo rendido 662 milhões de dólares até agora, "Lua Nova" foi apontado melhor filme na pesquisa Moviefone, atraindo 41,1 por cento dos votos. Também foi citado como melhor "filme para garotas" do ano.

Robert Pattinson foi considerado o ator mais sexy do ano, com 46,5 por cento dos votos, seguido por seu colega de elenco Taylor Lautner (20,1 por cento), também apontado como melhor ator revelação do ano.

O próximo filme na saga de amor vampiro, "The Twilight Saga: Eclipse", encabeça a lista de próximas atrações que os fãs estão mais ansiosos para ver em 2010, passando à frente de "Homem de Ferro 2" e "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1".

A comédia "Se Beber, Não Case" foi escolhido por 51,8 por cento dos votantes o filme mais engraçado de 2009. "Up - Altas Aventuras", da Disney-Pixar, foi apontado o melhor filme animado, e Sandra Bullock foi saudada como melhor atriz no sucesso inesperado "The Blind Side".

Os resultados completos da pesquisa, da qual participaram mais de 238 mil pessoas, podem ser vistos no site Moviefone.com.

(Reportagem de Jill Serjeant)