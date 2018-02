Vampiros e 007 podem dar recorde a cinemas nos EUA

"Amanhecer - Parte 2" arrecadou 141,3 milhões de dólares no fim de semana passado, tornando-se a oitava melhor estreia da história. Na quarta-feira, a saga vampiresca se somou à nova aventura do agente James Bond, "Skyfall", para gerar um total de 44,3 milhões de dólares nas bilheterias do mercado norte-americano, segundo dados extraoficiais do site Hollywood.com.

O número está 20 por cento acima do resultado do ano passado na quarta-feira anterior ao Dia de Ação de Graças. Caso esse ritmo se mantenha, a cifra total para o feriado prolongado pode chegar a 278 milhões de dólares, segundo o Hollywood.com.

O atual recorde é de 273 milhões de dólares, no feriado de 2009, quando os filmes em cartaz incluíam "Lua Nova", também da saga "Crepúsculo", e "Um Sonho Possível".

(Por Ronald Grover)