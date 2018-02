Val Kilmer será estrela de novo filme de Coppola

Sem estardalhaço, o cineasta Francis Ford Coppola teria começado a dirigir, de forma independente, seu próximo trabalho. Segundo o site Deadline.com, Coppola está trabalhando em Twixt Now And Sunrise, um thriller que será estrelado por Val Kilmer. Estão também no elenco a atriz mirim Elle Fanning e o veterano Bruce Dern.

O personagem de Kilmer é um escritor de histórias de terror. O filme é baseado em uma narrativa curta escrita pelo próprio Coppola e já estaria sendo rodado em Napa, na Califórnia (EUA), em uma propriedade do próprio diretor.

Twixt Now And Sunrise marca o retorno do cineasta ao gênero explorado por ele no início da carreira, como em Dementia 13 (1963). Coppola também dirigiu Drácula de Bram Stoker (1992). O último filme do cineasta norte-americano foi Tetro (2009), drama que conta a história de um rapaz que viaja à Argentina em busca do irmão mais velho desaparecido.