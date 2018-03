Val Kilmer irá protagonizar quatro filmes em 2009

O ator norte-americano Val Kilmer se dividirá em quatro no ano que vem. Em 2009, o intérprete de Batman Forever (1995) poderá ser visto em quatro produções diferentes. A primeira delas é o filme independente Silver Cord, dirigido por James Ordonez. Depois, Val Kilmer irá estrelar o remake de Bad Lieutentant (1992, de Abel Ferrara), ao lado do ator Nicholas Cage. Também haverá espaço para mais um filme de ação: Streets of Blood, de Charles Winkler, que tem Sharon Stone no elenco. E, por fim, o ator de 49 anos estará ao lado de Christopher Walken no filme The Dirt, uma biografia da banda de rock Motley Crue (baseada no livro escrito pelo próprio grupo liderado por Tommy Lee, ex-marido da atriz Pamela Anderson).