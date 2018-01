Vai ver um filme? Boa sorte na escolha

Na dúvida de qual filme escolher entre os mais de 400 títulos em cartaz na 33ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, cinéfilos estão preferindo arriscar a sorte e entrar na primeira sessão disponível.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se a produção vale ou não cinco estrelas, só é possível saber no fim, depois que começam a subir os créditos na telona.

Veja também:

Vídeos e notícias sobre a mostra

A entrada das salas do Cinesesc de anteontem vale como exemplo da ‘escolha aleatória’ que muitas vezes impera na Mostra. O estudante de animação Max Beggs, de 22 anos, estava empenhado em seguir sua ‘maratona’. “Sou convidado especial e posso assistir a várias sessões”, diz, orgulhoso. Embora estivesse ali sem uma escolha específica no cardápio do evento, tinha na ponta da língua o critério que o leva a dar nota máxima a uma produção: “Filme cinco estrelas é quando você consegue entender o que o diretor quis passar com aquela história.”

Alec Ichiro Ito, 20, também estudante, diz que poucos são dignos de ir ao topo do ranking. “Isso é só para obras primas. Filme bom tem de ter boa fotografia, enredo e roteiro em sintonia. Se não tiver, não merece nenhuma estrela.”

Os critérios do servidor público Nilton Pereira de Oliveira Junior, 45, são semelhantes aos de Ichiro. Ma ele não alimenta grandes expectativas. “São tantos títulos na Mostra que é fácil encontrar trabalhos ruins pelo caminho.”