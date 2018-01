V de Vingança é o campeão da bilheteria norte-americana O filme V de Vingança (V for Vendetta), de James McTeigue, liderou a bilheteria norte-americana neste final de semana, com uma arrecadação de US$ 26,1 milhões. Produzido pela Warner Bros, tem como protagonistas a atriz israelense Natalie Portman e o ator Hugo Weaving. O bioterrorismo, as escutas ilegais e os campos de detenção são alguns dos elementos presentes no filme, que foi baseado em uma série de quadrinhos criada há mais de 20 anos. A produção de US$ 50 milhões tem o selo dos irmãos Wachowski, Larry e Andy, responsáveis pela trilogia Matrix. A comédia romântica Armações do Amor, da Paramount, que ocupou o primeiro lugar da bilheteria na semana passada com US$ 24,6 milhões, passou para a segunda posição, arrecadando US$ 15,8 milhões. O remake da Disney, Soltando os Cachorros, foi o terceiro mais assistido, com uma arrecadação de US$ 13,6 milhões. Neste final de semana, outro filme da Paramount, She´s The Man, estrelado por Amanda Bynes, ficou na lista dos grandes sucessos, com um total de US$ 11 milhões. Confira os dez filmes que lideraram a bilheteria norte-americana: 1. V de Vingança 2. Armações do Amor 3. Soltando os Cachorros 4. She´s the Man 5. The Hills Have Eyes 6. 16 Blocks 7. Eight Below 8. Tyler Perry´s Madea´s Family Reunion 9. A Pantera Cor de Rosa 10. Aquamarine