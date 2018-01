Ursula Andress é eleita a melhor Bond Girl da história A atriz Ursula Andress foi eleita a melhor Bond Girl de todos os tempos, segundo uma pesquisa publicada hoje na Grã-Bretanha. De acordo com a enquete, encomendada pela revista especializada Empire e pela Sony Pictures, a maioria dos entrevistados escolheu Ursula Andress como a mulher ideal na história dos filmes do agente secreto James Bond. Em segundo lugar ficou Famke Janssen, como a malvada Xênia Onotopp no filme 007 Contra Goldeneye. Em seguida aparece Jane Seymour, que atuou como Solitaire em 007 - Viva e Deixe Morrer. A norte-americana Halle Berry, que homenageou Ursula ao aparecer com um biquíni laranja saindo do mar em 007 - Um Novo Dia Para Morrer, ficou em quarto lugar. Halle protagonizou a personagem Jinx em 2002. Com relação aos filmes de Bond, 007 Contra Goldfinger foi escolhido o melhor da série, seguido pelo primeiro filme do agente 007 protagonizado pelo irlandês Pierce Brosnan, 007 Contra Goldeneye. Confira o ranking das melhores Bond Girls 1- Ursula Andress (007 Contra o Satânico Dr. No) 2- Famke Janssen (007 Contra Goldeneye) 3- Jane Seymour (007 - Viva e Deixe Morrer) 4- Halle Berry (007 - Um Novo Dia Para Morrer) 5- Holly Goodhead (007 Contra o Foguete da Morte) E a classificação dos melhores filmes de James Bond: 1- 007 Contra Goldfinger 2- 007 Contra Goldeneye 3- Moscou Contra 007 4- 007 - O Espião Que Me Amava 5- 007 - Viva e Deixe Morrer