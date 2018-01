Urso polar Knut pode estrelar filme de Hollywood Knut, o urso polar alemão que virou celebridade, pode estrelar um filme de Hollywood que renderia centenas de milhares de dólares para o zoológico de Berlim, informou o próprio zoológico nesta quinta-feira. O diretor do Zoo disse que está estudando propostas de várias produtoras, e a opção que tem mais chances de ser escolhida é um filme de animação ao estilo de "Shrek" ou "Procurando Nemo". "Existem de fato várias partes interessadas em criar um filme de animação sobre a história de Knut", disse à Reuters Television o diretor do Zoológico de Berlim, Bernhard Blaskiewitz. O produtor Ash R. Shah, que fez filmes animados sobre o gato Garfield, ofereceu 100 mil dólares ao zoológico para fazer um desenho animado com Knut no papel principal, disse o diretor. Blaskiewitz desmentiu relatos publicados em jornais alemães de que o zoológico poderia receber 5 milhões de dólares. Ele disse que quer assegurar-se de que Knut seja mostrado sob ótica positiva. "Não queremos um Knut com metralhadora a tiracolo que atire em seu tratador ou no diretor do zoológico", disse Blaskiewitz. Knut, que tem 1 anos de idade, pesa cerca de 100 quilos e tem sua marca registrada própria. Ele conquistou a simpatia do público no ano passado, quando foi rejeitado por sua mãe, Tosca, e criado por humanos. Seu tratador, o barbudo Thomas Doerflein, passou vários meses dormindo na jaula de Knut e o alimentava com mingau de aveia ao longo da noite. De acordo com Blaskiewitz, Doerflein também será mostrado no filme. Knut, que ainda não atingiu a idade adulta, já tem sua própria canção, contratos para DVDs e um livro, e já gerou produtos que vão desde ursinhos de pelúcia a camisetas, chapéus e calendários. (Reportagem de Linda Gruen)