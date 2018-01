'Up' é favorito ao Oscar em disputa acirrada entre animações

Esta semana "Up", da Disney/Pixar, tornou-se o único filme de animação da história além de "A Bela e a Fera", de 1991, a ter sido indicado para o Oscar de melhor filme, e a história sobre um menino e um idoso que saem voando em uma casa amarrada a balões também foi indicado na categoria de melhor animação.

Cineastas e críticos dizem que os filmes indicados são todos muito diferentes, muito bons e rivalizam em qualidade com os dramas que disputam o cobiçado Oscar de melhor filme.

"A animação este ano chegou a superar os filmes de ação ao vivo. É um campo tremendamente competitivo, em matéria de qualidade", disse Peter Hammond, crítico do site TheEnvelope.com, de Los Angeles, que cobre premiações de cinema.

Mas ele disse que "Up" é o "favorito absoluto" na categoria animada.

Os cinco filmes animados indicados incluem dois que saíram em 3D ("Up" e "Coraline e o Mundo Secreto"), dois feitos com figurinos minúsculos manipulados pelo processo trabalhoso conhecido como stop-motion ("O Fantástico Sr. Raposo" e "Coraline") e dois filmes desenhados manualmente ("A Princesa e o Sapo" e "The Secret of Kells").

Este ano o número de indicados ao Oscar de animação foi ampliado para cinco, em lugar dos três de costume, devido à abundância de filmes que mereciam a indicação.

Mesmo assim, Tom O'Neil, do TheEnvelope.com, disse que alguns filmes de alta qualidade ficaram de fora da lista, mais especialmente "Ponyo", do diretor japonês premiado com o Oscar Hayao Miyazaki.

Henry Selick, o diretor de "Coraline", concorda.

"'Up' é uma obra-prima e provavelmente levará o Oscar, mas há muitos filmes de animação ótimos que não conseguiram entrar para a lista dos cinco indicados", disse.

Selick disse que, para competir com estúdios como a Disney/Pixar, ele teve que "arriscar-se com uma história e um visual diferentes".

"Coraline" trata de uma menina que foge de seus pais através de passagem mágica em sua casa, mas descobre que a vida era melhor com seus pais de verdade.

Para fazer o filme, Selick contratou para a equipe de produção uma pessoa cujo único trabalho era tricotar roupinhas em miniatura para os personagens.

"A Princesa e o Sapo" é um musical sobre uma garçonete de Nova Orleans que se apaixona por um príncipe estrangeiro que foi convertido em sapo. É a primeira animação desenhada à mão lançada pela Disney em seis anos.