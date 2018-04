'Up - Altas Aventuras' continua como líder da bilheteria nacional

Animação 3D da Disney ainda ocupa o topo da lista, mas faturou menos nesta semana. Foto: Divulgação

SÃO PAULO - Os líderes lista de filmes que mais arrecadaram em bilheteria nos cinemas brasileiros permaneceram os mesmos desde a semana passada, mas viram o faturamento cair desde o último levantamento. A animação 3D da Disney "Up - Altas Aventuras" continua sendo o longa mais visto no País, com um faturamento de R$ 2,86 milhões. Na última semana, a história do velho vendedor Cal e do garoto Russel em sua viagem de balão pela América do Sul também figurava no topo e havia arrecadado R$ 3,78 milhões.

O segundo filme mais visto foi o brasileiro "Os Normais 2", com Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, que arrecadou R$ 1,97 milhão nesta semana. No último fim de semana, a comédia inspirada no seriado da Rede Globo havia faturado R$ 2,76 milhões.

O longa de ação "O Sequestro do Metrô", uma refilmagem que conta com John Travolta e Denzel Washington no elenco, continuou como o terceiro filme mais visto com R$ 1,17 milhão de bilheteria, frente a R$1,68 milhão na semana passada.

A comédia americana "Se Beber Não Case" também manteve-se na lista, na quarta posição, arrecadando R$ 1,12 milhão, e o drama "Uma Prova de Amor", com Cameron Diaz, alcançou a quinta colocação em seu fim de semana de estreia, com R$ 554 mil, desbancando "Força G" e "A Órfã". A comédia romântica "Falando Grego" também figurou entre os filmes mais vistos no fim de semana.