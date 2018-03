Estúdio anuncia que sequência de 'Jurassic World' chega em junho de 2018

Depois do sucesso de bilheteria com mais de US$ 1,5 bilhão em ingressos vendidos, o filme Jurassic World terá uma sequência, prevista para ser lançada em 22 de junho de 2018, anunciou a Universal Pictures nesta quinta-feira, 23.

Jurassic World, que renovou neste ano a franquia Jurassic Park de Steven Spielberg, tornou-se o terceiro filme de maior bilheteria na história.

A sequência trará de volta os atores Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, além de Spielberg como produtor executivo.