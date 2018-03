Universal confirma spin-off de 'Velozes e Furiosos' com 'The Rock' e Statham

O estúdio Universal confirmou que, em 2019, estreará um spin-off da saga de ação Velozes e Furiosos. O filme será protagonizado por Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham, segundo o Hollywood Reporter. A notícia chega um dia depois de se tornar conhecido que o nono filme de Velozes e Furiosos não será lançado em 2019, como foi originalmente planejado, e sim terá o lançamento postergado para 2020. "Velozes e Furiosos é uma das franquias mais queridas da Universal e cada decisão sobre essa saga é tomada com muito cuidado", disse a presidente do estúdio, Donna Langley. "A marca global de Velozes e Furiosos é sólida e repleta de personagens icônicos, e queremos continuar a construir o filme que começou tudo e também expandir (a saga) em narrativas diferentes, começando com nosso primeiro spin-off", acrescentou.

"The Rock" e Statham, que em Velozes e Furiosos vivem Hobbs e Deckard, respectivamente, protagonizarão o projeto, que será escrito por Chris Morgan, roteirista de vários filmes da saga. "The Rock" entrou no mundo da franquia em Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011), enquanto Statham debutou em Velozes e Furiosos 6 (2013). Além do nono filme e do spin-off, está confirmada pelo menos uma décima película, cujo lançamento está previsto para 2021.

O oitavo longa de Velozes e Furiosos, que estreou no último mês de abril, contou com Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham como protagonistas e arrecadou, mundo afora, US$ 1,239 bilhão, de acordo com dados do site Box Office Mojo. Além disso, o filme quebrou o recorde bilheteria na estreia, ao chegar a US$ 542 milhões em seu primeiro fim de semana nas telas. No total, os oito filmes de Velozes e Furiosos arrecadaram US$ 5,135 bilhões.

A saga também foi notícia em 2017 pelas declarações de Michelle Rodriguez, uma das artistas mais conhecidas da franquia. Ela exigiu que os filmes dessem mais peso às mulheres ou, caso contrário, consideraria abandoná-los.