United Artists chega a acordo com roteiristas em greve A United Artists, estúdio apoiado pelo ator Tom Cruise, e a Metr--Goldwin-Mayer (MGM) anunciaram nesta segunda-feira que chegaram a um acordo que permite aos roteiristas de Hollywwod trabalharem nos filmes das companhias. O acordo foi fechado com o sindicato Writers Guild of America, que representa cerca de 10.500 roteiristas que estavam em greve contra os principais estúdios de Hollywood desde 5 de novembro. (Reportagem de Sue Zeidler)