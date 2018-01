United 93 inaugura festival de cinema de Nova York Quase cinco anos depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, o filme United 93, baseado no ocorrido, vai estrear na noite de inauguração do Festival de Cinema de Tribeca, em Manhattan. O evento, criado para ajudar na recuperação econômica da zona sul de Manhattan depois do atentado, acontece de 25 de abril a 7 de maio. Em 11 de setembro de 2001, dois aviões da United Airlines, seqüestrados pelo grupo terrorista Al-Qaeda e sob a liderança de Osama Bin Laden, colidiram contra as torres gêmeas do World Trade Center e contra o Pentágono, a sede do departamento de Defesa dos Estados Unidos. Um outro avião, também seqüestrado, caiu em Shanksville, na Pensilvânia, e não deixou sobreviventes. Paul Greengrass - autor de Domingo Sangrento e Supremacia Bourne - escreveu e dirigiu United 83, cuja estréia nos Estados Unidos está programada para o dia 28 de abril. Familiares das vítimas terão a oportunidade de ver o filme antes. "O 11 de setembro nos modificou de uma maneira indescritível, mas também alterou para sempre a vida de nossa comunidade do sul", disse Jane Rosenthal, uma das fundadoras do festival. "Ao chegar ao nosso quinto festival, nos sentimos honrados em mostrar um filme que relata uma história sobre a coragem e o sacrifício dos homens e mulheres que perderam suas vidas a bordo do vôo 93 da United", expressou. Muitas produções sobre o atentado de 11 de setembro foram feitas. Há dois meses, o filme Flight 93 foi exibido na televisão norte-americana e consagrou-se como o programa mais visto na história do canal A&E, atraindo cerca de 6 milhões de espectadores. Fez sucesso também o documentário do polêmico diretor Michael Moore, Fahrenheit 11 de Setembro, lançado em 2004.