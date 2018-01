'Un Prophète' lidera indicações a prêmio do cinema francês

O poderoso drama criminal "Un Prophète", de Jacques Audiard, um dos filmes mais comentados do festival de cinema de Cannes no ano passado, liderou as indicações para o prêmio Cesar, a versão francesa do Oscar.

O thriller sombrio, que ganhou o Grand Prix em Cannes, foi indicado para 13 categorias para a cerimônia que acontece em 27 de fevereiro, incluindo Melhor Filme, Direção e Ator para o novato Tahar Rahim.

Outro concorrente em Cannes no ano passado, "À l'Origine" de Xavier Giannoli, ficou com 11 indicações, incluindo uma das duas indicações para Melhor Ator para o protagonista François Cluzet.

O Cesar, notório na França por seu misto de homenagens sentimentais e constrangimentos no palco, acontece neste ano após um ano especialmente forte para a indústria.

A frequência ao cinema na França no ano passado esteve no seu auge desde 1982, com filmes franceses responsáveis por 37 por cento do mercado.

Além de "Un Prophète" e "L'Origine", vários outros filmes receberam indicações, incluindo "Le concert", sobre um maestro da era soviética obrigado a trabalhar como faxineiro, e o drama de refugiados "Welcome".

Outras indicações de Melhor Filme foram para "Les Herbes Folles", pelo veterano Alain Resnais, "Rapt", sobre um industrial sequestrado e "La Journée de la Jupe", estrelando Isabelle Adjani como uma professora. (Reuters Life! - reportagem de James Mackenzie)