Uma Thurman, uma ex-namorada com superpoderes Imagine uma ex-namorada irada que, em vez de ?apenas? fazer pequenas vinganças como riscar o carro do ex-namorado arremessa o veículo na estratosfera; em vez de apenas flagrá-lo na cama com a nova namorada e fazer uma cena, joga um tubarão assassino no quarto do casal; em vez de bater a porta, voa pelo teto do apartamento. Imagine uma ex-namorada com superpoderes. Pense em Uma Thurman em "Minha Super Ex-Namorada". No novo filme de Ivan Reitman, a atriz é Jenny Johnson, uma garota que, entre um jantar com o namorado e uma ida ao cabeleireiro, encontra tempo para salvar Nova York de superperigos. Típica mulher moderna com a agenda lotada. Esta é G-Girl que, ao contrário dos ?super-homens?, usa roupas mais que descoladas e seu símbolo é quase uma marca fashion, estampada em roupas, pingentes e outros acessórios. "Uma era perfeita para o papel. Foi a primeira pessoa em quem pensei. Felizmente ela adorou o roteiro. Ela é ótima. É linda, não é o estereótipo da gostosa, mas é sexy", comentou ele com a Agência Estado em sua passagem pelo Brasil há alguns dias, quando esteve no Rio para o casamento de um sobrinho com uma brasileira. O diretor e produtor de comédias como "Os Caça-Fantasmas" e "Clube dos Cafajestes" e "Beethoven" aproveitou a oportunidade para conversar com a imprensa sobre sua primeira comédia romântica. "Não é um filme sobre quadrinhos nem heróis. Não há violência. É uma comédia romântica sobre como as pessoas lidam com suas relações. Não sou muito fã de quadrinhos. Eu usei a Nova York real. E coloquei uma mulher real também no centro da ação. As mulheres são muito fortes sempre. Mas neste filme elas são mais fortes ainda. Concorda?" Não há como não concordar. É Jenny quem salva Matt Saunders (um inseguro, desajeitado, mas charmoso Luke Wilson) quando o conhece. É ela quem tem superpoderes também na cama. Mas também é ela quem enlouquece e transforma a vida do ex-namorado em uma tortura quando não aceita o fora que ele lhe dá quando começa a ficar sufocado com suas supercobranças. "Todos nós nos tornamos um pouco loucos quando ficamos inseguros em uma relação. Não importa quão bonitos, inteligentes e fortes somos. Se ficamos nervosos e ciumentos, fazemos loucuras. A ironia aqui, por conta do poder que tem, é que a G-Girl pode fazer coisas realmente loucas. É insegura, carente e neurótica." Para compor a trama, Reitman contou com a ajuda do roteirista Don Payne, de "Os Simpsons". "Não usamos a definição masculina de poder, baseada na força. O poder verdadeiro é a habilidade de se conseguir o que se quer", diz Reitman. "Não é uma comédia adolescente nem um filme sério. É engraçado, mas fala de amor e sexo. Uma garota com superpoderes pode lhe dar supersexo, mas pode ter um preço alto a pagar. Ela é exagerada em tudo. Não só no que é bom, mas no que é ruim também. E qualquer um que não seja necessariamente herói pode ser assim." Minha Super Ex-Namorada (My Super Ex-Girlfriend, EUA/ 2006, 95 min.) - Comédia. Dir. Ivan Reitman. Ivan Reitman. 12 anos. Em grande circuito. Cotação: Bom