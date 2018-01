Uma Thurman sofre no paraíso em 'Uma Mãe em Apuros'

Uma Thurman já viveu personagens inesquecíveis em sua carreira, como a noiva (dos dois "Kill Bill"), Mia Wallace ("Pulp Fition - Tempos de Violência") e Cécile de Volanges ("Ligações Perigosas"). Em "Uma Mãe em Apuros", a atriz dá vida a uma personagem para quem ser mãe é padecer no paraíso.

Trailer de 'Uma Mãe em Apuros'

No filme, que estreia em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, Uma é Eliza, uma mulher que se esforça para impedir que a maternidade se transforme num trabalho de período integral, enquanto tenta manter viva a chama dos seus sonhos. Para isso, conta com a ajuda do marido (Anthony Edwards, da série "Plantão Médico"), compreensivo e amoroso.

Eliza tem um blog sem nenhuma pretensão, que não repercute e não vai mudar a sua vida, como aconteceu com Julie Child, retratada no filme "Julie & Julia". No seu diário virtual, a personagem fala sobre as dores e alegrias da maternidade.

É difícil entender como um filme com uma temática tão universal encontra tantas dificuldades de comunicação. Talvez pelo fato de ser tão centrado em si mesmo.

Eliza vive em Manhattan e seus grandes problemas incluem achar uma vaga para estacionar ou disputar roupas numa liquidação. Sua vida se resume a isso, a cuidar dos filhos e se lamentar. Ela já escreveu para jornais, mas agora deixou esse emprego porque as publicações "não são mais as mesmas". Curiosamente, a roteirista e diretora, Katherine Dieckmann, foi crítica de cinema do jornal "The Village Voice".

Minnie Driver ("O Fantasma da Ópera") interpreta Sheila, a melhor amiga de Eliza, responsável por algumas das cenas mais engraçadas do filme. Jodie Foster faz uma pequeníssima participação como uma mulher que foge dos paparazzi - talvez sua própria história.

Vendido como uma comédia, "Uma Mãe em Apuros" não tem bons momentos de humor - pode gerar um ou outro risinho aqui e ali, mas só. Também não se aprofunda em nenhum de seus temas para ser um drama memorável.

Aos fãs de Uma Thurman, agora só resta esperar pelo terceiro filme da saga da noiva, "Kill Bill 3", prometido para 2014. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)