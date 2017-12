Uma Thurman presidirá o júri da mostra Um Certo Olhar de Cannes

A atriz norte-americana Uma Thurman vai presidir o júri da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes, que será realizado entre os dias 17 e 28 de maio.

A escolha considerou os 20 anos de carreira da intérprete e musa dos filmes de Quentin Tarantino, como "Pulp Fiction" (Palma de Ouro em 1994) ou "Kill Bill", que "tem demonstrado a sua audácia e gosto pelo risco", anunciaram os organizadores.

Thurman fez parte do júri de Cannes em 2011, quando foi presidido pelo colega e ator Robert de Niro. Agora ele continua a experimentar o outro lado da câmera para ficar atrás do volante de uma seção que tem como objetivo trazer diretores menos conhecido que aspiram a Palme d'Or.

Entre os filmes que estarão em suas mãos são "As Filhas de Abril", estrelado por Emma Suárez e dirigido pelo mexicano Michel Franco, e "A Noiva do Deserto", uma espécie de "road movie" argentino com Cecila Atan e Valeria Pivato.