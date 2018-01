Uma Thurman é a estrela de novo curta da Pirelli A Pirelli volta a criar sua produção cinematográfica para web do ano, e desta vez com Uma Thurman como estrela, dirigindo um Lamborghini amarelo no curta-metragem Mission Zero. No ano passado a fabricante de pneus fez sua estréia no ramo com o curta The Call, estrelado por John Malkovich e Naomi Campbell. The Call, um thriller de suspense que mostrava a luta do bem contra o mal, numa ambientação gótica, repleto de efeitos especiais, foi gravado em Roma e estreou em 23 de março. A partir de 11 de fevereiro o internauta poderá assistir na web o filme Mission Zero, mas já é possível ver cenas do curta no site da Pirelli. O filme de dez minutos de duração custou US$ 3 milhões (cerca de R$ 6 milhões) e foi divulgado nesta quarta-feira em Nova York. No filme, a atriz dirige um Lamborghini Gallardo, considerado um dos carros mais rápidos do mundo que vai de 0 km/h a 100 km/h em 4,2 segundos, equipado com pneus Pzero. Ela foge de dois homens que querem matá-la nas cenas de ação que reproduzem o estilo que marcou a atriz em Kill Bill 1 e 2 de Quentin Tarantino. Mas Mission Zero é dirigido por Kathryn Bigelow, que dirigiu filmes de ação como Estranhos Prazeres, com Ralph Fiennes, Caçadores de Emoção, com Patrick Swayze e Keanu Reeves e K-19: The Widowmaker, com Harrison Ford e Liam Neeson.