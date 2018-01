Estreia na próxima sexta, dia 10, o filme de terror Atividade Paranormal - Marcados pelo Mal, que conta a história do jovem Jesse, um adolescente latino do subúrbio de Los Angeles. Certo dia, após acordar com uma estranha marca em seu corpo, ele começa a ser perseguido por forças misteriosas, enquanto sua família e amigos tentam salvá-lo. A direção do filme é de Christopher Landon. Confira a seguir o trailer do filme:

