Uma obsessão pela forma como as pessoas buscam a verdade Numa entrevista na época em que Incêndios foi indicado para o Oscar (2011), o diretor canadense Denis Villeneuve disse que havia feito o necessário para transpor a peça do libanês Wajdi Mouawad para outra mídia. Algum crítico vai dizer que Villeuneve carregou na carta do folhetinesco, mas é um diretor que não teme o excesso. Redemoinhos, de 2002, era contado por um peixe em vias de ser fatiado. Os dois filmes - mesmo que Incêndios não tenha recebido o prêmio da Academia - pavimentaram o caminho de Villeneuve para Hollywood. Este ano ele já mostrou o vigoroso Os Suspeitos, servido por excepcionais interpretações de Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal.