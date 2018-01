'Uma Ladra sem Limites' lidera bilheterias de cinemas dos EUA e Canadá

"Uma Ladra sem Limites", produzido por Jason Bateman, que também atua no filme, conquistou com facilidade o primeiro lugar no seu fim de semana de estreia. O campeão da semana passada, "Meu Namorado É um Zumbi", arrecadou neste fim de semana 11,5 milhões de dólares e ficou com o segundo lugar.

Em terceiro, veio o drama "Terapia de Risco", do diretor Steven Soderbergh, com Jude Law e Rooney Mara, arrecadando 10 milhões de dólares, de acordo com as estimativas do estúdio.

"O Lado Bom da Vida" ainda se beneficia com as indicações que recebeu para o Oscar. Ele ficou em quarto nesta semana com 6,9 milhões de dólares. Ao todo, o filme já vendeu mais de 90 milhões de dólares em ingressos.

(Reportagem de Ronald Grover e Patricia Reaney)