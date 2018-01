'Uma Família de Dois' e 'Meu Malvado Favorito 3' estão entre as estreias da semana

Tem gente que já se pergunta se o futuro da animação não serão os Minions. A garotada e até os adultos adoram os 'amarelinhos' - esses, pelo menos -, que estão de volta em Meu Malvado Favorito 3. É julho, época de férias e a expectativa é de um estouro de bilheteria. Para o público adulto, Um Instante de Amor ostenta não apenas a credencial que é a presença de Marion Cotillard. A diretora Nicole Garcia encara o desejo feminino, tema que ainda é tabu.

Danado de Bom

Brasil/2015, 74 min. Documentário. Dir. Debby Brennand.

O documentário que venceu o Cine PE do ano passado estreia quando outro festival ocorre no Recife, e agora sob o signo da crise. A diretora lança luz sobre o parceiro menos conhecido de Luiz Gonzaga, João da Silva. Ele volta à cidade em que nasceu, Arcoverde, e o filme faz dessa viagem - da volta - seu tema. A diretora admite que estava querendo fazer outro filme, mas a morte de João impediu-a de seguir filmando. Virou uma homenagem, que ele merece.

Livre. Caixa Belas Artes.

Uma Família de Dois

Demain Tout Commence, França-Reino Unido/2016, 118 min. Comédia dramática. Dir. Hugo Gélin. Com Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand.

Em entrevista ao Estado, o diretor e roteirista Hugo Gélin - neto do ator Daniel Gélin, que foi um astro na França, nos anos 1940 e 50 -, disse que o fato de ser um remake (da produção mexicana Não Aceitamos Devoluções, de 2013) não impede que esse seja, para ele, um filme muito pessoal, sobre o tema da paternidade, que lhe interessa particularmente. A história mostra como um bom vivant vê-se às voltas com uma filha, que nem sabia ter, quando a mãe abandona a garota em seu barco (nem é uma casa). Ele muda de vida, dedica-se à filha - e a mãe volta para brigar na Justiça por sua guarda. Lembra alguma coisa? Quem sabe, Kramer Vs. Kramer, de Robert Benton, com Dustin Hoffman e Meryl Streep, de 1979? Na mesma entrevista, Gélin diz que escreveu o filme para Omar Sy e que não o teria feito com outro ator que não o astro de Intocáveis. Quem viu o original sabe que o desfecho... Prepare-se. O mexicano virava um dramalhão, Gélin tenta ser mais leve.

10 anos. DUBLADO: Central Plaza, Shopping D. LEGENDADO: Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade São Paulo, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Fonte da Juventude

Brasil/2017, 56 min. Documentário. Dir. Estevão Ciavatta.

O brasileiro segue a tendência do norte-americano - muito carboidrato, gordura etc. O filme tenta dar conta de temas como obesidade e a má alimentação associada ao estresse da vida moderna.

Livre. Frei Caneca - Espaço Itaú.

Um Instante de Amor

Mal de Pierres, Bélgica-França/2016, 119 min. Drama. Dir. Nicole Garcia. Com Louis Garrel, Marion Cotillard, Alex Brendemühl.

Mulher que arde de desejo idealiza o homem ideal, mas é forçada a se casar com outro. Com pedra nos rins, ela vai fazer tratamento numa clínica e encontra aquele a quem busca, ou espera. Marion Cotillard é sublime no filme que a diretora Nicole Garcia adaptou do livro cultuado de Milena Agus. Em entrevista ao Estado, a diretora disse que só depois descobriu o que a atraiu tanto no projeto - em Gabrielle, a protagonistas, reencontrou a impoprtância que o imaginário tem também para ela. De novo, prepare-se. O desfecho vai dar outro sentido a tudo o que você vior antes.

14 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Kinoplex Itaim.

Introdução à Música do Sangue

Brasil/2015, 95 min. Drama. Dir. Luiz Carlos Lacerda. Com Ney Latorraca, Bete Mendes,Armando Babaioff.

No Brasil profundo, chocam-se modernidade e decadência na história de um velho atraído por mulher jovem. Baseado em argumento do escritor Lúcio Cardoso, o filme tem belas cenas, mas não encontra seu tom. O elenco também não ajuda. Ney Latorraca é particularmente inadequado no papel.

16 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú.

Mar Inquieto

Brasil/2017, 98 min. Drama. Dir. Fernando Mantelli. Com Rita Guedes, Miguel Lunardi.

Há um cinema brasileiro que é, literalmente, jogado sem eira nem beira no mercado - em geral, para ser rejeitado. Mulher que teve adolescência conturbada vive numa praia cheia de lendas sobre vozes e demônios que vêm do mar. Mas o que mais teme é o marido. Lembre-se de Paulo Emílio Salles Gomes, que dizia que o melhor filme estrangeiro não vale o pior brasileiro, pelo simples fato de que é esse que nos coloca na tela.

14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Meu Malvado Favorito 3

Despicable me 3, Estados Unidos/2016, 117 min. Animação. Dir. Kyle Balda, Pierre Coffin.

Ídolos da garotada, os Minions estão de volta e com eles, claro, Gru. A trama mostra antigo astro mirim dos anos 1980. O tempo passou, ele deixou de ser famoso e agora atormenta Gru, para tentar ser mais malvado. A expectativa é de um super-mega-sucesso, aproveitando as férias.

Livre. DUBLADO: Anália Franco (3D), Anália Franco (IMAX/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (IMAX/3D), Bristol (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Cidade São Paulo (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (IMAX/3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (IMAX/3D), Bristol (3D), Caixa Belas Artes, Cidade Jardim (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Market Place (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).

A Terra Vermelha

La Tierra Roja, Argentina-Brasil/2015, 104 min. Drama. Dir. Diego Martinez Vignatti. Com Geert Van Rampelberg, Eugenia Ramírez Miori, Hector Bordoni.

Homem que trabalha na exploração de pinheiros para a produção de papel se envolve com mulher que milita em defesa da ecologia, e contra os agrotóxicos. As referências não animam muito e consideram o drama meio didático e maniqueísta. Mesmo assim, vale conferir.

14 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú, Reserva Cultural.