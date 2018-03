Uma abertura de gala para a Première e os 100 anos do escritor

Jorge Amado amava o cinema, Cecília conta, e chegou a colaborar com Nelson Pereira dos Santos no roteiro de Tenda dos Milagres. Muitos filmes foram adaptados de seus filmes, e às vezes ele se constrangia, mas nunca reclamou, talvez em privado, do olhar dos outros sobre sua obra, e personagens.

Antes do filme, na tela escura, vem o som do mar em Capitães da Areia. Quando a imagem se ilumina, na festa de Iemanjá, aparece o garoto, mas a primeira visão de Jean Luís, como Pedro Bala, é através do espelho em que ele se olha, como Narciso. O espelho é ofertado à senhora do mar.

A cadeia, o som antecipando ou puxando a imagem, o espelho, tudo isso tem um sentido. Há 50 anos, os jovens do Cinema Novo também queriam colocar na tela, como um espelho, a cara dos brasileiros. No livro, Pedro Bala e Dora são loiros. Jean Luís Amorim e Ana Graciela Conceição não são. Robélio Lima, o Professor, é extraordinário. Uma festa de Iemanjá no começo e outra no final. O discurso do Professor, explicando por que quer ir para o Rio. Viaje no filme. Dê-se o prazer de, a despeito das suas ‘impurezas’ formais, reconhecer o que há de belo nessa experiência humana