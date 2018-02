Um festival para os filmes de moda

Um festival para se ver e se discutir moda. O primeiro Iguatemi Film Festival começa hoje com a sessão gratuita de The Director – Uma Criadora na Gucci, de Christina Voros e com produção executiva do ator James Franco.

Antes da exibição do longa, às 10h, o estilista Pedro Lourenço conversa com a plateia. O documentário, que narra passagens da carreira da diretora criativa da Gucci, Frida Giannini, sucessora de Tom Ford, vai além do mundo das passarelas e investiga a formação artística e cultural da estilista.

Amanhã é dia de Oskar Metsavaht, diretor criativo da Osklen, apresentar a sessão de Coco Antes de Chanel e, na sexta, o diretor da Luminosidade e criador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, abre a sessão de Yves Saint Laurent. Assim como The Director e Coco Antes de Chanel, Yves Saint Laurent traz uma visão de um grande nome da moda que ultrapassa as fronteiras fashion e adentra a vida pessoal e a formação deste grande criador.

As exibições são gratuitas e é preciso retirar ingresso antes das sessões.

Serviço:

Iguatemi Film Festival

Iguatemi São Paulo – Cinemark

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jardim Paulistano

(11) 3048-7305

Gratuito (sujeito a disponibilidade de lugares)

Retirar senha uma hora antes do início do evento

Capacidade: 850 pessoas