Um beijo para dobrar o feitiço

Tiana mora em Nova Orleans e, desde criança, cozinha como ninguém. Economiza, há anos, cada centavo que ganha como garçonete para realizar seu maior desejo. Se fosse uma história de fadas normal, podíamos jurar que seria se casar com um príncipe. Mas não: Tiana só quer ter seu próprio restaurante. Quem é ligada em príncipe, vestidos e joias é sua melhor amiga, Charlotte. Apesar de riquinha mimada e histérica, ela tem bom coração.

Um dia, a cidade recebe um comunicado oficial: Naveen, príncipe da Maldônia, chega em busca de um romance. O que ninguém sabe é que, apesar do título de família real, o cara está duro, não tem nenhum centavo. A solução ideal seria ele se apaixonar pela poderosa Charlotte e viverem felizes para sempre. Mas...

Como as coisas não são simples assim, a viagem do príncipe vira uma maldição nas mãos de um feiticeiro chamado Dr. Facilier. Naveen cai numa cilada e acaba virando sapo. Nessa tremenda confusão, sobra para Tiana a função de beijar o sapo.

O problema é que ela ainda não é uma princesa. Só estava vestida como tal para uma festa à fantasia. Ou seja: ele não volta a ser príncipe e, para piorar a situação, ela vira sapa.

Numa aventura encantada, os dois conhecem amigos, enfrentam obstáculos e, como príncipes ou sapos, nunca esquecem do que realmente importa.

O filme é uma história mágica de amor, música e sonhos (muitas vezes realizados pela estrela que mais brilha no céu). Hoje, quando escurecer, você vai lembrar de fazer o seu? Ou prefere ver como se faz a partir do dia 11, quando a animação estreia nos cinemas?

Um, dois, três: dublando

O ator Rodrigo Lombardi bem que gostaria de ter feito a voz de Pumba, o javali de Rei Leão. Poderia ter sido o Nemo, pois já decorou as falas do peixinho de tanto que seu filho Rafael, de quase dois anos, pede para ver a cena da baleia. Mas acabou foi dublando um príncipe que vira sapo.

E adorou. "É difícil, mas muito legal. Desde criança eu gosto de adivinhar quem faz as dublagens de filmes e desenhos", conta. Ele dá voz a Naveen no filme dirigido por Garcia Jr., um dos maiores dubladores do Brasil, e que já fez as falas de personagens como He-Man e pica-pau.

Para ninguém achar que as vozes aparecem no desenho como num passe de mágica, os dois explicam como é feita a dublagem:

PARA COMEÇO DE CONVERSA

No processo original, o ator lê o texto e os animadores se encarregam de animar os desenhos em cima da leitura. Na dublagem, o filme chega prontinho com as vozes originais. A primeira coisa é fazer a tradução ao pé da letra. A próxima etapa é adaptar as falas para que elas caibam no movimento da boquinha de cada personagem. Muitas frases em inglês são bem menores que a tradução em português, por exemplo.

DIGA O QUE ESTÁ SENTINDO

No estúdio de gravação, as palavras se transformam em emoção. Não basta ler o texto, tem de interpretar o que está sendo falado de acordo com a situação.

CHEGOU A HORA DE VER E OUVIR

A edição começa eliminando os sons a mais das falas: uma respiração muito alta, um barulhinho que não devia estar ali. O próximo passo é a mixagem. Todos os efeitos (como o barulho da porta abrindo) e as músicas precisam estar juntos com a fala. Por fim, cada som deve entrar no lugar certo. Se o personagem está no centro da tela, é de lá que ouvimos ele falar. Se vai para o canto,o som acompanha.

Cenário real

Todo conto de fadas se passa num lugar inventado. Neste filme foi diferente. Nova Orleans existe e é uma cidade fundada por franceses, no Sul dos Estados Unidos. Por ter muitos imigrantes, mistura estilos e culturas que podem ser vistas, principalmente, na música e na culinária africana. Para o filme, os cineastas visitaram tudo várias vezes, fotografaram, conversaram, anotaram cada detalhe e gravaram sons, como sinos de igreja e de bondes, que aparecem nas cenas. Além disso, participaram do Mardi Gras, uma espécie de carnaval que tem até carro alegórico.