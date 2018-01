Últimos filmes da saga de 'Harry Potter' vão sair em 3D

Os estúdios Warner vão lançar os dois últimos filmes da saga de Harry Potter" com a nova tecnologia de três dimensões, segundo a revista "The Hollywood Reporter".

As duas partes de "Harry Potter e as Relíquias da Morte", que encerram a saga do menino bruxo, poderão ser vistas em 3D.

Sem uma confirmação oficial, fontes da revista informaram que a Warner está satisfeita com o resultado dos testes de três dimensões realizadas para o "remake" do clássico "Fúria de Titãs".

O sucesso de "Avatar", que se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos, fez com que o estúdio apostasse no mesmo formato para uma de suas grandes franquias.

A adaptação para 3D vai supor um aumento de US$ 5 milhões no orçamento de cada filme, além de outros US$ 5 milhões pela necessidade de distribuir óculos especiais nas salas de cinema para ver os filmes.